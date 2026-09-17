Путін перетворив вибори в Росії на голосування за війну: Кремль готує новий аргумент

Російський диктатор Володимир Путін намагається подати майбутні вибори до Державної думи як показник підтримки війни проти України. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

16 вересня Путін заявив, що участь громадян у виборах 18–20 вересня є їхньою "відповідальності" і нібито допомагає зміцнювати Росію перед зовнішніми силами, які прагнуть послабити країну. Російський президент також назвав голосування "спільним внеском" у перемогу у війні.

Окремо Путін підкреслив, що мешканці окупованих Росією територій України, які Москва називає "Донбасом та Новоросією", вперше братимуть участь у виборах до Держдуми. Йдеться про території чотирьох українських областей, незаконно анексованих Кремлем у 2022 році.

За оцінкою ISW, російська влада заздалегідь створює політичні умови, що дозволяють подати очікувану перемогу партії влади як доказ підтримки війни населенням. Інститут нагадує, що 11 серпня Верховний суд РФ усунув партію "Яблуко" від участі у виборах. Таким чином, російські виборці втратили можливість проголосувати за партію, яка виступає за припинення вогню.

На окупованих територіях російська влада також вживає заходів тиску для забезпечення потрібного результату. Зокрема, на виборчих дільницях є озброєні військовослужбовці.

ISW вважає, що Кремль може використати результати виборів не лише як демонстрацію політичної підтримки війни, а й як обґрунтування для майбутніх рішень, які вимагають від російського суспільства нових жертв та довгострокових обмежень.

При цьому російська влада продовжує заявляти, що нової мобілізації не планується.

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