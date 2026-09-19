Путін посилює переділ власності у Росії: що вирішив взяти під контроль Кремль

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передає під так зване тимчасове управління 16 російських компаній, пов'язаних з великими іноземними брендами. Документ набрав чинності 17 вересня та не встановлює кінцевого терміну дії.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

До списку потрапили російські структури французьких компаній Auchan та Lemana PRO, раніше відомої як Leroy Merlin, а також швейцарської Nestlé. Управління активами передано компанії LEV Management.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, рішення ухвалено на підставі указу від квітня 2023 року. Цей документ дозволяє російській владі запроваджувати "тимчасове управління" щодо активів громадян і компаній держав, які Москва вважає "недружньою", якщо влада заявляє про загрозу національній безпеці або майновим правам.

При цьому ISW звертає увагу на важливу деталь: механізм фактично може перетворювати тимчасове керування на безстрокове вилучення власності. Формально активи не називаються націоналізованими, проте їхні власники втрачають можливість самостійно розпоряджатися власністю.

Зазвичай управляючою структурою виступає Росимущество – відомство, яке також відповідає за надходження доходів від переданих державі активів у федеральний бюджет. Однак у новому указі Путін призначив керуючою компанією LEV Management, не пояснивши причини такого рішення.

За даними "Нової газети Європа", директором цієї структури є відставний російський генерал-майор Андрій Краюшкін, який раніше обіймав керівну посаду в міграційному підрозділі МВС Росії.

ISW раніше неодноразово вважав, що Кремль створює умови для розширення націоналізації російських приватних активів. На тлі зростання витрат на війну і тиску, що посилюється, на російський бюджет держава може прагнути отримати нові джерела доходів.

Таким чином, передача 16 компаній під управління однієї структури може виявитися не поодиноким рішенням, а частиною масштабнішого процесу перерозподілу власності на користь російської держави.

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