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Slava Kot
Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що нові збройні конфлікти у світі можуть продовжуватися, а держави з ядерним арсеналом потенційно можуть вдатися до його застосування. При цьому російський диктатор, який почав війну проти України, закликав не допустити "катастрофічних сценаріїв", одночасно звинувачуючи Захід у загостренні міжнародної ситуації.
Путін пригрозив новими війнами та ядерною зброєю
Путін виступив під час щорічного засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай". За словами російського диктатора, світ нібито опинився на "вирішальному поворотному моменті", а державам доведеться домовлятися.
Водночас Путін закликав країни робити практичні кроки, щоб не допустити ситуації, за якої людство опиниться "на межі виживання". Окремо російський лідер заявив, що гарантій невикористання ядерної зброї державами, які нею володіють, нібито немає.
Путін також заявив, що західні країни нібито мають непропорційно великий вплив у міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Він підтримав реформування організації, але водночас визнав, що досягти необхідного консенсусу зараз складно.