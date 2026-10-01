Путін пригрозив світу новою війною та ядерною зброєю

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що нові збройні конфлікти у світі можуть продовжуватися, а держави з ядерним арсеналом потенційно можуть вдатися до його застосування. При цьому російський диктатор, який почав війну проти України, закликав не допустити "катастрофічних сценаріїв", одночасно звинувачуючи Захід у загостренні міжнародної ситуації.

Путін пригрозив новими війнами та ядерною зброєю

Путін виступив під час щорічного засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай". За словами російського диктатора, світ нібито опинився на "вирішальному поворотному моменті", а державам доведеться домовлятися.

"Світ підійшов до вирішального поворотного моменту розвитку, справа не тільки в політиці. Всім у світі рано чи пізно доведеться домовлятися про принципи нового світоустрою. Тенденції на світовій арені змушують задуматися про те, як зберегти глобальний мир та безпеку. Багато колишніх норм права у світі відкинуто, а нові поки не з'являються", — заявив Путін.

Водночас Путін закликав країни робити практичні кроки, щоб не допустити ситуації, за якої людство опиниться "на межі виживання". Окремо російський лідер заявив, що гарантій невикористання ядерної зброї державами, які нею володіють, нібито немає.

"Якщо рушниця висить на сцені, то в кінці-кінців вона повинна вистрілити. Немає гарантій того, що ядерні держави не вдадуться до використання ядерної зброї. Збройні конфлікти, на жаль, є і будуть, це є невід'ємною частиною існування людства", — заявив Путін.

Путін також заявив, що західні країни нібито мають непропорційно великий вплив у міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Він підтримав реформування організації, але водночас визнав, що досягти необхідного консенсусу зараз складно.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін розповів, чому Росія почала війну проти України.