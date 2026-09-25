Путін розкрив карти: хто насправді хоче й далі продовжувати війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін публічно заявив, що вибори стали буквально мандатом на продовження війни: "Бійцям і командирам на передовий лінії: хочу, щоб ви знали, товарищі, це голосування – за вас! Люди вірять вам, вірять в нашу перемогу. Не сумніваюсь, що всі цілі, які ми поставили перед собою в рамках СВО, буде досягнуто".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи головний меседж Кремля політичний експерт Анатолій Мелащенко зазначив, явка на виборах в РФ була зафіксована рекордною: майже 60%. В підсумку понад 67,2 мільйона росіян "підтримали СВО", як стверджує Путін.

"Це до теми, чи "прості росіяни" несуть відповідальність за війну з Україною, за обстріли, руйнування і масові вбивства. Путін однозначно і публічно підтвердив: так, росіяни відповідальні за війну", – зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян заявив, що Росія використовує переговорний процес не стільки для пошуку завершення війни, скільки для виграшу часу. На його думку, Москва намагається дочекатися змін у міжнародній ситуації, які могли б створити для Кремля вигідніші умови.

Саакян звернув увагу і на позицію Сполучених Штатів щодо заклику до припинення вогню. За його словами, адміністрація Дональда Трампа прагне залишатися посередником, тому уникає кроків, які Москва могла б трактувати як остаточний вибір сторони.

"Трамп надто сильно хоче домовитися, а не вирішити саму проблему. Якщо Сполучені Штати бачать війну як переговорний процес між двома сторонами, вони намагаються дистанціюватися від моральних та оціночних суджень щодо російсько-української війни", — зазначив Саакян.



