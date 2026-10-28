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Путін розкрив контакти з Маском: про що Москва домовляється з главою SpaceX на тлі війни

Російський диктатор заявив про взаємодію щодо низькоорбітальних супутникових систем, незважаючи на політичні розбіжності

28 жовтня 2026, 16:34
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Кравцев Сергей

Росія продовжує підтримувати контакти з американським підприємцем Ілоном Маском з питань низькоорбітальних супутникових угруповань. Про це Володимир Путін заявив на пленарному засіданні форуму "Росія – Африка" у Москві, наголосивши, що політичні розбіжності не стали перешкодою для спілкування.

Путін розкрив контакти з Маском: про що Москва домовляється з главою SpaceX на тлі війни

Володимир Путін та Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

"Ми в контакті з Маском із низькоорбітальних угруповань, незважаючи на всі політичні питання", — заявив російський диктатор.

При цьому він не розкрив подробиць переговорів, не уточнив їх учасників і не повідомив, до яких практичних домовленостей могли дійти сторони.

Маск очолює SpaceX — компанію, що розвиває супутникову систему зв'язку Starlink. Її технології мають стратегічне значення для забезпечення інтернет-доступу та комунікацій, у тому числі в умовах воєнних конфліктів. Тому будь-які заяви про контакти із керівником SpaceX привертають особливу увагу на тлі російсько-української війни.

25 жовтня Маск заявив, що супутникова мережа повинна зберігати цивільне призначення і не використовуватись для завдання наступальних ударів. За його словами, застосування системи для таких цілей може перетворити її на законну мету для атак у відповідь.

На цьому тлі підтвердження Путіним контактів із підприємцем порушує питання про характер обговорень та можливі межі технологічного співробітництва. Однак сама заява не свідчить про укладення конкретної угоди або зміну політики SpaceX щодо використання її інфраструктури.

Залишається невідомим, чи стосуються контакти виключно цивільних супутникових проектів чи торкаються ширших технологічних питань. Ні конкретні умови можливого співробітництва, ні терміни реалізації будь-яких ініціатив російська сторона публічно не окреслила.

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