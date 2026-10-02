Путін сказав Трампу «ні»: які головні сигнали з московського «Валдаю»

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Кравцев Сергей
1 жовтня в Москві, у Національному центрі "Росія", Путін виступив на засіданні клубу "Валдай" перед російськими та іноземними експертами. Трампу – компліменти. Україні – ультиматуми. Європі – ядерні погрози. Про це розповів політичний експерт Анатолій Мелащенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, цікаво, що погрожувати всьому світу зручніше під парасолькою столичної ППО. Назва — "Валдай", адреса — Москва. Географія російської величі помітно звужується. На п’ятому році так званої СВО той, хто мріяв про "Київ за три дні", демонструє дедалі менше бажання їздити власною країною. Україну перемогти не вдалося. Зате міжнародний клуб можна пересунути ближче до захищеного кабінету. Теж результат. Є чим пишатися.
Щодо України, то Путін ультимативно запропонував поступитися Донбасом, погодитися на нейтралітет, подбати про гарантії безпеки від Росії — держави-агресора. Переговори ж можливі, але лише на умовах, прийнятних для агресора. Ось така дипломатія: віддайте бажане добровільно, щоб Путін міг урочисто оголосити себе миротворцем.
Підсумовуючи він зазначив, що компліменти Трампу – не означають готовності до миру. Путін розраховує на страх Європи, політичний поспіх Вашингтона й зимовий терор проти українців. Відповідь США і Європи має бути конкретною: більше ППО та далекобійної зброї Україні, жорсткіші санкції, менше можливостей фінансувати російську війну. Бо наступні оплески на московському "Валдаї" Путін переживе легко. А от наступний удар по ресурсах його війни — значно важче.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін заявив про готовність закінчити війну в Україні: назвав ключові умови Росії.