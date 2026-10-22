Путін тягне із рішенням про переговори з Україною: Пєсков пояснив, що не може вирішити диктатор

Російський диктатор Володимир Путін поки що не ухвалив рішення про склад делегації РФ для участі в новому раунді тристоронніх переговорів щодо України. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи підготовку до подальших контактів.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника російського керівництва, остаточного складу переговорної групи поки що не визначено. Таким чином, Москва не розкриває, хто саме представлятиме її інтереси на наступному етапі обговорення можливого врегулювання війни.

Окремо Пєсков висловився про домовленості, досягнуті під час зустрічі Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Він заявив, що публічне обговорення результатів цих контактів може завдати шкоди подальшій роботі.

У Кремлі не уточнили, які саме положення домовленостей можуть опинитися під загрозою у разі їх розголосу. Не повідомляється і про те, які конкретні питання сторони мають намір винести на наступний раунд тристоронніх переговорів.

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За словами експерта, результати голосування можуть вплинути на розклад сил у Конгресі США, а відтак і на можливості американського президента просувати домовленості з Росією. Кремль прагне зрозуміти, з якими політичними обмеженнями зіткнеться Трамп і чи зможе він забезпечити реалізацію можливих угод.