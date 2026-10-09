Путін відзначив день народження з екс-канцлером у Москві: кого в Німеччині поспішили звинуватити у зраді

Володимир Путін провів свій 74-й день народження у компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який прибув до Москви з робочих питань. Про це повідомила DW із посиланням на заяву Кремля.

Путін та Шредер. Фото: з відкритих джерел

За інформацією російської адміністрації, Путін дізнався про приїзд колишнього німецького лідера із повідомлень ЗМІ, після чого запросив давнього знайомого до себе додому.

"Герхард Шредер був разом із Володимиром Путіним, коли глава держави відзначав учора свій день народження", — повідомили у Кремлі.

Візит Шредера до Росії був пов'язаний із його діяльністю у бізнесі. Екс-канцлер Німеччини входить до наглядової ради "Гіперглобус" — російської структури німецької групи Globus Holding GmbH & Co, що управляє мережею продуктових гіпермаркетів. У Москві він планував зустрітися зі співробітниками та керівництвом компанії.

Однак саме зустріч із Путіним знову зробила поїздку колишнього канцлера політично помітною. Шредер давно підтримує відносини з російським лідером, а його зв'язки з російськими енергетичними та діловими структурами неодноразово ставали предметом критики у Німеччині.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ставлення до Шредера в німецькому політичному істеблішменті стало ще більш напруженим. Його небажання повністю розірвати зв'язки з Росією викликало різку реакцію з боку низки політиків та громадських діячів. Нову роботу колишнього канцлера у російській компанії в Німеччині називали "зрадою Європи".

Зустріч у день народження Путіна знову наголосила, наскільки неоднозначно сприймаються відносини Шредера з Кремлем на тлі війни Росії проти України. Для прихильників жорсткої лінії щодо Москви подібні контакти виглядають особливо суперечливо, тоді як сам факт зустрічі не свідчить про будь-які нові політичні домовленості.

Поки невідомо, чи обговорювали Путін та Шредер питання війни, відносин Росії з Німеччиною чи виключно особисті теми. Кремль не повідомив подробиць розмови, залишивши відкритим питання щодо змісту зустрічі.

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