Путін висунув умови миру щодо України: Кремль озвучив деталі розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії

Російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Фінляндії Олександром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере виклав свою оцінку ситуації навколо війни в Україні. Як повідомила прес-служба Кремля, російський лідер знову нагадав про так звані першопричини конфлікту та окреслив умови, які Москва вважає за необхідне для досягнення довгострокового миру.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За версією Кремля, Путін підкреслив, що стійке врегулювання можливе лише за повного та безумовного обліку законних інтересів Росії. При цьому російська сторона звинуватила країни ЄС та НАТО у проведенні конфронтаційної політики, яка за твердженням Москви сприяє затягуванню бойових дій.

Окрему увагу учасники розмови приділили питанням безпеки та стабільності у Балтійському регіоні та на півночі Європи. Ці теми особливо важливі для Фінляндії та Норвегії, які межують із Росією та зацікавлені у зниженні ризиків військової ескалації.

Як повідомила російська сторона, співрозмовники також вітали досягнуту домовленість щодо проведення переговорів між Росією, США та Україною в Абу-Дабі. Однак із заяви Кремля не випливає, що під час телефонної розмови було погоджено конкретні умови припинення вогню або досягнуто нових домовленостей щодо врегулювання війни.

За підсумками розмови Путін, Стубб і Стере домовилися продовжувати прямі контакти телефоном. Це може зберегти дипломатичний канал між Москвою та двома північноєвропейськими столицями на тлі спроб відновити мирний процес.

Водночас, позиція Кремля, викладена в офіційному повідомленні, вказує на те, що Росія, як і раніше, пов'язує перспективу довгострокового миру з виконанням власних вимог. Наскільки ці умови сумісні з позиціями Києва та його європейських партнерів, доведеться з'ясувати під час подальших переговорів. Заяви Москви самі собою не свідчать про досягнення компромісу.

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