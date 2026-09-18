Путін влаштував «вибори» не заради Держдуми: що Кремль хоче перевірити перед новим етапом війни

18 вересня, у Росії розпочинаються "вибори" до Державної думи. Втім, показове "голосування" є лише фасадом для вирішення зовсім інших завдань Кремля. Навіщо Путіну спектакль із "виборами"? Як він пов'язаний із ситуацією на фронті? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Вибори до Держдуми РФ. Фото: з відкритих джерел

Путін знову грається у "фасадну демократію"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, з одного боку, Путін хоче показати, що війна це фактично ознака нормальності для Росії, яка не заважає проводити вибори. І що це саме не війна, а так звана "специальная военная операция". І для цього треба провести вибори, в тому числі на тимчасово окупованих територіях.

"Плюс для тоталітарного режиму вибори – це завжди певний інструмент перепідтвердження легітимності. І саме через це Путін завжди цій формальній для Росії процедурі завжди приділяв досить значну увагу. Оскільки навіть намальовані цифри повинні слугувати певним підтвердженням того, що його підтримує переважна більшість російського населення і готове робити те, що він накаже", – зазначив експерт.

Ігор Рейтерович звертає увагу, що є ще два моменти, які пов'язані, в першу чергу, якраз з тимчасово окупованими територіями.

"Проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, з одного боку, це спроба Росії показати всьому світу, що це власне території Росії, на яких живуть російські громадяни і які голосують за якихось там російських так званих політиків. А, з другого боку, це ще й спосіб прив'язати людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, які отримали паспорти, як правило в силовий спосіб. Тобто це явно було не їхнє бажання. Так от стоїть задача – показати, що якщо ви вже на ці вибори ходите, а це фактично відбувається в наказовому порядку, то ви не зможете вже ніяк повернутися в Україну, більше того, в Україні на вас будуть дивитися як на якихось там зрадників. Це, звісно, міф, але його достатньо активно російська пропаганда розганяє", – зазначив експерт.

Ігор Рейтерович наголошує, і от в сукупності саме через це росіяни цим виборам таку увагу приділяють і будуть намагатися створити навіть певну картинку, щоб показати, що незважаючи на всі обставини, вони начебто відповідають країні, в якій є якісь навіть там зачатки демократичного режиму. Хоча, звісно, акцентує експерт, цього й близько немає і все, що ми бачимо не більше, ніж фасад, але цей фасад – це так звана "фасадна демократія", яка вже давно на Росії, тому ці вибори просто підтвердження цього.

Вибори в Держдуму РФ як тест суспільства на прийняття та тест на терпимість

Заступник директора Українського інституту політики Владислав Дзівідзінський відразу акцентував увагу на тому, що у жодному разі не варто сприймати сьогоднішні вибори до Держдуми Росії, як певну класичну парламентську кампанію. Для Кремля це лише важливий політичний інструмент.

"Безумовно, що результати самих виборів фактично не викликають жодної інтриги. Всі ми розуміємо, який буде результат. Політичне поле максимально знищене. Антивоєнні кандидати або якісь інші сили були просто відсунуті в участі, а ті, які є у бюлетні, взагалі не ставлять курс Кремля під сумнів. Тому ми розуміємо, який буде результат. Як приклад, навіть партія "Яблуко" була усунута від виборів, бо послідовно виступала проти війни, і саме це стало причиною. Сьогодні питання для Путіна, як на мене, не стільки в тому, хто отримує і скільки депутатських мандатів, бо все одно він цілковито зможе контролювати дії і рішення парламенту. Фактично, цікавіше інше, наскільки російське суспільство готове приймати війну, як норму і всі інструменти, якими це можна зрозуміти. Хочу нагадати, що це перші вибори до Держдуми після початку повномасштабної російсько-української війни. І Путін їх подає як своєрідний такий показник суспільної підтримки Кремля і, по факту, підтримки війни проти України. Я думаю, що Кремль навряд чи хоче просто отримати більшість в парламенті", – зазначив експерт.

На його думку, Кремлю потрібно зрозуміти політичну картину. І Кремль йде на вибори з гаслами, що Росія – єдина, суспільство – стабільне, населення – підтримує владу, а це означає, що війна може продовжуватися. І тут важливий ще один аспект. Тому що російське керівництво сьогодні перебуває у складній ситуації. З одного боку, Москва продовжує декларувати готовність вести війну до останнього стільки, скільки потрібно, поки не досягне своїх цілей, а, з іншого боку, війна створює більше внутрішніх проблем.

"Економічне навантаження, кадровий дефіцит, паливна криза, як наслідок українських ударів по російській території, дають про себе знати. Ну і, власне, сукупне зростання вартості ціни. Думаю, що самому Путіну важливо зрозуміти не лише, який відсоток буде в підсумку показаний по результатах, а йому треба побачити реальний настрій людей. Чи зростає, наприклад, втома від війни? Наскільки активно населення приймає участь у політичному житті і, зокрема, у виборах? Де виникає протестна поведінка? Наскільки сильно владі доведеться в майбутньому тиснути на суспільство в тих чи інших регіонах, щоб забезпечити необхідний контроль?", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Він продовжив, в інформаційному просторі стоїть шум, що після оголошення результатів виборів в РФ буде нова хвиля мобілізації, посилення падоткового навантаження, але у даному випадку вибори в РФ – це скоріше спускний гачок для продовження запланованих дій за умови підтримки населення політичного курсу Кремля і відсутності протестних настроїв.

"Що важливо для нас, для України? Нам не варто чекати, безумовно, нічого позитивного. І навряд чи сам факт проведення виборів якимось чином змінить російську стратегію. Скоріше навпаки, Кремль отримає, потрібну йому картинку контрольованої підтримки і одразу після виборів зможе почати втілювати ці непопулярні рішення, про які я говорив", – зазначив Владислав Дзівідзінський.

Підсумовуючи експерт зазначив, що він би назвав ці вибори не стільки виборами парламенту, скільки тестом Кремля на стабільність, на міцність власної політичної системи і готовність російського суспільства надалі приймати війну. Владислав Дзівідзінський зауважує, що він для себе навіть відкрив новий інструмент, який дають вибори.

"Вибори як тест суспільства на прийняття, як тест на терпимість. Парламентські вибори для Кремля – це як тест на терпимість суспільства. І це один з важливих аргументів. Після завершення голосування буде дуже важливо нам подивитися не тільки на офіційні цифри, а дуже цікавими будуть заяви та непрямі сигнали, які ми побачимо по результатам: яка була явка? Які масштаби протестного голосування? Яка поведінка влади по відношенню до суспільства? Які будуть по результатам цих виборів кадрові рішення? І головне рішення Кремля щодо подальшого ведення війни. Тобто, чи буде це публічна заява про активізацію, чи це буде просто заява про продовження війни, чи це будуть якісь заяви про зміни в тому чи іншому плані. Це те, що я вважаю важливе для України і для розуміння українців", – констатував експерт.

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