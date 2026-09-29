Путін воюватиме далі: на Заході розкрили головний показник

Росія планує направити на оборону в 2027 році 17,1 трлн рублів, або близько $202,6 млрд. Це приблизно на 27% більше за початково закладені 13,5 трлн рублів і найвищий показник з початку повномасштабної війни проти України в 2022 році. Про це повідомляє Reuters із посиланням на урядові документи.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документами, за найближчі три роки сукупні витрати Росії на оборону мають становити близько 50 трлн рублів. При цьому фактичний обсяг військових витрат за 2026 залишиться засекреченим: спочатку Москва планувала виділити на ці цілі 12,1 трлн рублів. Частина витрат на військові потреби також може відбуватися за іншими статтями бюджету.

Водночас російська влада переглянула фінансові прогнози. Очікуваний дефіцит федерального бюджету на 2026 рік збільшено до 3,2% ВВП проти колишньої оцінки 1,6%. Загальні витрати бюджету мають зрости на 13,2% — до 48600000000000 рублів, що відповідає 20,9% ВВП.

На цьому фоні погіршуються очікування щодо нафтогазових доходів. Їх прогноз на 2026 знижений з 8,9 трлн до 7,6 трлн рублів.

Додатковий тиск створює зростання державного боргу. 2026 року він прогнозується на рівні 19,9% ВВП, а 2027-го має піднятися до 21,7%. Таким чином, показник перевищить позначку 20%, яку російська влада раніше розглядала як безпечний рівень.

Москва також збільшує обсяг запозичень. План чистих внутрішніх запозичень на 2026 підвищено на 26% — до 5 трлн рублів. Крім того, влада має намір використати 459 млрд рублів із Фонду національного добробуту для скорочення бюджетного дефіциту.

У 2027 році обсяг запозичень, згідно з документами, повинен зрости ще на 43% і досягти 7700000000000 рублів. Одночасно російський уряд готує нові податкові заходи для покриття бюджетних потреб.

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