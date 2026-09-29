Путін втратить все: ШІ назвав найгірший сценарій для Кремля

Експерти все частіше зазначають, що завершення війни можливе тільки після повернення контролю на тимчасово окупованих територіях, а це відбудеться тільки після розпаду РФ. Інші зазначають, що якщо Росія залишиться без нафтової сфери, то запуститься процес розпаду країни. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи дійсно РФ може розпастися та коли це можливо.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що історичні передумови для розпаду існують. Серед них називає внутрішні національні республіки, економічні проблеми через санкції та воєнні витрати, а також поступове посилення самостійності регіональних еліт.

Водночас очікувати розпаду Росії “за місяць чи до кінця року” Gemini вважає небезпечною ілюзією. Система, за оцінкою чат-бота, поки тримається завдяки репресивному апарату та ресурсам для силовиків.

Тому Gemini відносить можливий розпад радше до середньострокової перспективи — кількох років, залежно від того, наскільки виснажуватиметься війна.

Чат-бот Grok також допускає такий сценарій, але звертає увагу на кілька можливих факторів: економічне виснаження, удари по НПЗ, військові невдачі, кризу наступності влади після лідера РФ Володимира Путіна та посилення відцентрових сил у регіонах.

При цьому чат-бот називає одразу кілька часових оцінок. Частина аналітиків, за його відповіддю, бачить критичне вікно наприкінці 2027 — на початку 2028 року, інші говорять про горизонт 5-10 років.

Grok окремо зауважує: повний розпад не є гарантією. Реальнішим може виявитися сильне ослаблення центральної влади, коли регіони почнуть діяти самостійніше, а Кремль втратить контроль над частиною територій.

Чат-бот DeepSeek називає розмови про розпад Росії дедалі гучнішим трендом серед західних аналітиків. Чат-бот посилається на економічні та політичні проблеми, зокрема падіння прогнозу зростання економіки, скорочення нафтогазових доходів і можливі тріщини всередині політичної системи.

Водночас DeepSeek наголошує, що розпад — це не подія, а процес. На його думку, немає підстав говорити про неминучий колапс уже зараз. Найімовірнішим сценарієм чат-бот називає не швидкий поділ Росії на окремі республіки, а хаос, боротьбу еліт і втрату контролю над периферією.

Реалістичним горизонтом DeepSeek називає 2027-2028 роки, якщо тиск на Росію зберігатиметься.

У висновку усі три відповіді допускають можливість серйозної трансформації Росії, але не говорять про гарантований швидкий розпад. Відрізняються насамперед терміни: Gemini говорить про кілька років, Grok — від кінця 2027 — початку 2028-го до 5-10 років, а DeepSeek виділяє 2027-2028 роки. Водночас усі три чат-боти вказують на можливість ослаблення центральної влади як важливий сценарій для майбутнього Росії.

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