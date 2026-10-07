Путін вже не може цього приховати: що видає слабкість глави Кремля

У Росії в черговий раз заговорили про ядерну зброю — на її застосування натякав лідер РФ Володимир Путін у своїй промові на Валдаї. Також в мережі інтернет ширилась новина про бункер на Уралі, звідки можна керувати ядерним арсеналом.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон зазначив, що потрібно звернути увагу, у якій саме “обгортці” Путін представив ці погрози. Журналіст нагадав, що проходять навчання НАТО недалеко від Калінінграда, у Балтійському морі, і, нібито за словами Путіна — “типу ось якщо вони зазіхають на Калінінград або на якусь іншу нашу територію, ми тоді застосуємо”.

Однак, як зазначає журналіст, головне питання в тому, що погрози ядеркою — це ознака сили чи навпаки слабкості.

"Сильні ніколи не порушують питання ядерної зброї". Це табу. Тільки слабкі, яким погано, здатні це питання порушити. Путін слабкий сьогодні. Путіну погано сьогодні. Передбачаю питання. Ти серйозно? Путіну погано? Він так бомбардує Київ та інші міста України. А гроші в нього є. Це йому погано? Так, звичайно, погано”, — зазначив Гордон.

Одним з головних маркерів журналіст називає ситуацію на фронті. Адже там армія Путіна відступає.

"Вони шоковані, тому що вони ж годують свій народ тупою переможними реаліями в лапках. Вони починають випуск новин на федеральних своїх каналах. З того, що "Сьогодні російська армія звільнила" і називають п'ять-шість назв взагалі, які вони звільняють роками, в лапках звільняють", — підсумував журналіст.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін може піти на реальні мирні переговори навесні 2027 року, коли використає усю можливу зброю, щоб дотиснути Україну на поступки.



