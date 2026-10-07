Путін вже не може цього приховати: що видає слабкість глави Кремля

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Кречмаровская Наталия
У Росії в черговий раз заговорили про ядерну зброю — на її застосування натякав лідер РФ Володимир Путін у своїй промові на Валдаї. Також в мережі інтернет ширилась новина про бункер на Уралі, звідки можна керувати ядерним арсеналом.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон зазначив, що потрібно звернути увагу, у якій саме “обгортці” Путін представив ці погрози. Журналіст нагадав, що проходять навчання НАТО недалеко від Калінінграда, у Балтійському морі, і, нібито за словами Путіна — “типу ось якщо вони зазіхають на Калінінград або на якусь іншу нашу територію, ми тоді застосуємо”.
Однак, як зазначає журналіст, головне питання в тому, що погрози ядеркою — це ознака сили чи навпаки слабкості.
Одним з головних маркерів журналіст називає ситуацію на фронті. Адже там армія Путіна відступає.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін може піти на реальні мирні переговори навесні 2027 року, коли використає усю можливу зброю, щоб дотиснути Україну на поступки.