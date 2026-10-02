Путін заговорив про «мир», але висунув умови Україні: який справжній сигнал «Валдаю»

Ці всі репліки, озвучені російським диктатором Володимиром Путіна на "Валдаї-2026" про "даремні смерті", "непотрібне протистояння" — давно знайомі українцям з постів кремлівських ботів, але це досі прекрасно спрацьовує як гачок для всіх наших "прибічників миру", "мир за будь-яку ціну", "що нам ті окуповані території – віддати і не змушувати військових вмирати", "і там люди нормально живуть, нащо воювати за ті території". Про це розповів політолог Олег Саакян.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Тобто, от ця частина заяв Путіна на Валдаї багатьма в Україні буде сприйнята як позитивна пропозиція. Вони давно чекали чогось такого. І досі вірять, що від Путіна і Росії можливі якісь гарантії, що можливий мир з ними, але є інша частина. Там, де Путін позначає умови припинення вогню. Майбутні домовленості щодо України мають торкатися, зокрема, питань російської мови та церкви. І нейтральний статус України "залишається серед цілей Росії", — зазначив експерт.

Він пояснює, тобто, Путін прямим текстом окреслює майбутнє України, якщо вона погодиться на мир за його умовами: відмовою від Донбасу і Криму поступки України не обмежаться. Російська мова, збереження ідеологічного контролю ФСБ через підрозділи РПЦвУ та російські медіа, спеціальний статус і квоти для партій і організацій "захисників прав російськомовних", а простіше кажучи, "агентури і лобістів Росії". Те, що вже не раз озвучувалось дотепер. І "нейтральний статус" — в сенсі, відмова від власного війська, від європейського захисту, від союзників – точніше, зміна союзників на підкорення ворогу.

"Путін чітко позначив, що бачить Україну як маріонеткову державу під російським контролем. Все, що нам лишиться від суверенітету – прапор і гімн. І танці у вишиванках", – констатував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін заявив про готовність закінчити війну в Україні: назвав ключові умови Росії.



