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Путін затверджує дати атак з шаманами: що відомо про графік обстрілів України

Масовані обстріли України збігаються з повнею. Дослідники розповіли про шаманів і містику Кремля

28 жовтня 2026, 12:20
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Slava Kot

Російські масовані обстріли України можуть регулярно збігатися з повнею. Військовий експерт Олег Жданов звернув увагу на цю закономірність, а дослідники припустили, що Володимир Путін може надавати містичного значення місячним циклам. 

Путін затверджує дати атак з шаманами: що відомо про графік обстрілів України

Чи впливають шамани на рішення Путіна щодо ударів по Україні

26 жовтня Жданов заявив, що протягом останнього року помічав збіг між повнею та масованими російськими атаками. За його словами, обстріли відбувалися не лише ракетами, а й ударними безпілотниками або комбінованими засобами.

"Тут уже навіть конспірологія є. Кожну повню вони проводять масований обстріл нашої країни. Це статистика так каже. Я не вірю сам у конспірологію і не займаюсь цим, але збіг такий, на жаль, існує", — стверджує Жданов.

Дослідник містичних учень Ігор Мехеда вважає, що російське керівництво може надавати символічного значення повні, молодику та затемненням. На його думку, такі уявлення можуть бути пов’язані з вірою в особливу місію Росії та надприродну підтримку її військових дій.

"Тут дуже мало збігів. Тут видно, що це робиться свідомо", — зазначив фахівець.

Мехеда також проводить паралелі з нацистською Німеччиною, де окремі представники керівництва цікавилися астрологією та містичними вченнями. 

Повідомлення про інтерес Путіна до шаманських практик з’являлися й раніше. Зокрема, колишня депутатка Держдуми Росії Марія Максакова розповідала про ймовірні шаманські обряди за участю Путіна та Сергія Шойгу. Російський політолог Валерій Соловей також стверджував, що на рішення Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну вплинули ритуали. 

Однак переконливих доказів того, що Кремль планує удари за астрологічними чи окультними мотивами, наразі немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що збулося перше передбачення перуанських шаманів: що вони віщували про війну в Україні у 2026 році.



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