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Кречмаровская Наталия
Лідер РФ Володимир Путін відвідав допоміжний пункт Об'єднаного угруповання військ. На засіданні заслухав доповідь начальник Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, повідомляють “РИА-новости”.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
За словами Герасимова, армія Росії розпочала удари по об'єктах енергетики України. Також, зазначив, за планом військових завдаються удари українськими мостами стратегічного призначення.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер РФ Володимир Путін не відступає від свого ультиматуму — весь Донбас тільки за початок переговорів.
Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що Путін вже втратив точку повернення в попередній стан.
“Він хотів підкорити Україну до 22-го року інформаційним чином через політиків і через телеканали. Зеленський зірвав йому цю спробу. Далі він вирішив підкорити Україну військовим чином. Фактично у нього зірвана ця спроба. В нього залишається лише одне: високу політичну ціну, яку, на його думку, повинна заплатити Україна, щоб він задовольнився, що він провалив всі попередні сценарії підкорення України”, — зазначив Постернак.
Експерт пояснив, що Путіну потрібна якась політична сатисфакція, щоб він виправдав величезну масу вбитих і поранених росіян, щоб він не здійснив те, що декларував у 2022 році.