Лідер РФ Володимир Путін відвідав допоміжний пункт Об'єднаного угруповання військ. На засіданні заслухав доповідь начальник Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, повідомляють “РИА-новости”.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

За словами Герасимова, армія Росії розпочала удари по об'єктах енергетики України. Також, зазначив, за планом військових завдаються удари українськими мостами стратегічного призначення.

"Командуючими угрупованнями військ необхідно продовжити виконання завдань у суворій відповідності до задуму "спеціальної військової операції". І, крім того, звичайно, має бути продовжено завдання масованих та групових ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та логістичним центрам противника", — заявив Путін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер РФ Володимир Путін не відступає від свого ультиматуму — весь Донбас тільки за початок переговорів.

Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що Путін вже втратив точку повернення в попередній стан.

“Він хотів підкорити Україну до 22-го року інформаційним чином через політиків і через телеканали. Зеленський зірвав йому цю спробу. Далі він вирішив підкорити Україну військовим чином. Фактично у нього зірвана ця спроба. В нього залишається лише одне: високу політичну ціну, яку, на його думку, повинна заплатити Україна, щоб він задовольнився, що він провалив всі попередні сценарії підкорення України”, — зазначив Постернак.

Експерт пояснив, що Путіну потрібна якась політична сатисфакція, щоб він виправдав величезну масу вбитих і поранених росіян, щоб він не здійснив те, що декларував у 2022 році.



