Путін заявив, що Київ нібито не хоче миру: у Кремлі знову заговорили про переговори

Російський диктатор Володимир Путін знову звинуватив Україну у небажанні продовжувати переговорний процес. Свою позицію російський лідер озвучив 18 вересня на засіданні військово-промислової комісії, повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами Путіна, представники українського керівництва публічно говорять про мир та можливе поновлення переговорів, проте дії Києва, як стверджує глава Кремля, нібито свідчать про протилежне. Путін заявив, що українська сторона "робить все", щоби переговорів не було.

Російський лідер також заявив, що Москву неможливо залякати, і пов'язав це з власним трактуванням того, що відбувається. За його словами, якщо тиск на Росію не здатний змінити її позицію, то метою дій Києва нібито є саме відмова від переговорів.

При цьому заяви Путіна є його власною оцінкою ситуації та не підтверджують відсутність готовності України до дипломатичного врегулювання.

У Києві неодноразово заявляли про необхідність дипломатичного шляху до завершення війни. Українська сторона виступала за припинення вогню та проведення переговорів на рівні лідерів, водночас наполягаючи на необхідності реальних гарантій безпеки.

На цьому тлі Москва та Київ по-різному описують причини відсутності сталого переговорного процесу. Кремль продовжує звинувачувати Україну у відсутності зацікавленості у діалозі, тоді як українська сторона вказує на російську агресію та необхідність її припинення як основу для подальших домовленостей.

Раніше Путін також говорив про готовність Росії до переговорного процесу з тими, хто зацікавлений у ньому. 2 вересня він заявляв, що Москва хоче не заморозки конфлікту, а його припинення та досягнення тривалого світу.

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