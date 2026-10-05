Путін здивував дивною поведінкою та заїканням під час виступу (ФОТО)

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Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін привернув увагу західних ЗМІ через свою поведінку під час публічного виступу. Під час спілкування з російськими представниками медіа 73-річний глава Кремля кілька разів збивався, втрачав хід думок і довго підбирав слова.
Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Говорячи про війну проти України та можливі подальші дії Росії, Путін помітно запинався. На його поведінку звернула увагу журналістка Еллісон Квінн із The Daily Beast, яка майже десять років працювала в Москві та Києві й добре володіє російською мовою.
Путін дивно поводився на публіці
За її словами, російський диктатор під час виступу часто дивився в підлогу, втрачав суть розмови, робив незвичні рухи та довго добирав слова. Журналістка також пов’язала його напружену поведінку з війною проти України та ситуацією, у якій опинився Кремль.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін розповів, чому, на його думку, Росія почала війну проти України.
Також "Кометнарі" писали, що Путін заявив про готовність закінчити війну в Україні та назвав ключові умови Росії.