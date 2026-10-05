Путін здивував дивною поведінкою та заїканням під час виступу (ФОТО)

Російський диктатор Володимир Путін привернув увагу західних ЗМІ через свою поведінку під час публічного виступу. Під час спілкування з російськими представниками медіа 73-річний глава Кремля кілька разів збивався, втрачав хід думок і довго підбирав слова.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Говорячи про війну проти України та можливі подальші дії Росії, Путін помітно запинався. На його поведінку звернула увагу журналістка Еллісон Квінн із The Daily Beast, яка майже десять років працювала в Москві та Києві й добре володіє російською мовою.

"Путін знову взявся за свої палкі промови про Радянський Союз — він шаленіє через нього, але водночас виглядає дедалі старішим і схожим на людину, що втрачає глузд", — вказує Квінн.

Путін дивно поводився на публіці

За її словами, російський диктатор під час виступу часто дивився в підлогу, втрачав суть розмови, робив незвичні рухи та довго добирав слова. Журналістка також пов’язала його напружену поведінку з війною проти України та ситуацією, у якій опинився Кремль.

"Якщо раніше це було трохи страшно, то тепер він заїкається, виглядає не найкращим чином, видно, що він нервує. Бо він знає, що якщо програє війну, то буде повністю знищений. Ось і все. Ми знаємо його відому цитату: "Мене повісять". Гадаю, він справді вірить, що його вб'ють", — вказує журналістка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін розповів, чому, на його думку, Росія почала війну проти України.

Також "Кометнарі" писали, що Путін заявив про готовність закінчити війну в Україні та назвав ключові умови Росії.