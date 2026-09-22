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Путін змінює маршрут: у Кремлі готують поїздку до Китаю, але чи буде зустріч із Трампом

Bloomberg повідомляє про плани російського президента відвідати саміт АТЕС – це може стати його першою особистою поїздкою на форум з 2017 року

22 вересня 2026, 07:54
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Кравцев Сергей

Володимир Путін планує особисто вирушити до Китаю для участі у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться у листопаді. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Путін змінює маршрут: у Кремлі готують поїздку до Китаю, але чи буде зустріч із Трампом

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією агентства, російський президент уперше з 2017 року може взяти участь у заходах АТЕС особисто. Саміт лідерів пройде 18–19 листопада у Шеньчжені. Очікується, що господар зустрічі голова КНР Сі Цзіньпін візьме лідерів країн-учасниць.

Водночас, ймовірність поїздки Путіна на саміт "Великої двадцятки" до США оцінюється джерелами Bloomberg як вкрай низька. Форум G20 має відбутися у Флориді за участю президента США Дональда Трампа.

На цьому тлі особливий інтерес викликає можливість контактів російського, китайського та американського лідерів. Російські чиновники раніше обговорювали потенційну тристоронню зустріч Сі Цзіньпіна, Путіна та Трампа на полях саміту АТЕС. Однак офіційного рішення про проведення такої зустрічі наразі немає.

Для Москви китайський форум може виявитися значно комфортнішим майданчиком. Bloomberg зазначає, що Путін загалом уникає багатосторонніх заходів, де може зіткнутися з представниками європейських країн – союзників України, Канади, Японії, Південної Кореї та Австралії.

Крім того, поїздка до Китаю дала б російському президенту помітний міжнародний майданчик на тлі війни проти України, що триває.

Окремо змінюється і дипломатичний графік Пекіна. Сі Цзіньпін має провести переговори із Трампом у Вашингтоні 23–25 вересня. Bloomberg називає цю зустріч однією з ключових міжнародних подій тижня.

Таким чином, осінній дипломатичний календар може призвести Путіна та Трампа до потенційного контакту через китайський майданчик, хоча конкретні домовленості про зустріч трьох лідерів поки що публічно не підтверджені.

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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-21/putin-plans-to-attend-xi-s-apec-summit-and-skip-g20-with-trump?srnd=homepage-europe
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