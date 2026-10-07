Путін знову відкриває військовий гаманець: на яку рекордну суму злетять витрати Росії

Росія може витратити на військові потреби у 2026 році близько 17 трлн рублів – майже $200 млрд. Це приблизно на 40% більше суми, яку російська влада закладала до бюджету спочатку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на двох людей, близьких до російського уряду.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Ще рік тому Москва розраховувала поступово стримувати зростання військових видатків, зменшити дефіцит бюджету та почати відновлювати державні резерви. Проте продовження війни проти України змусило Кремль переглянути ці плани.

За даними джерел Bloomberg, після зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці у серпні 2025 року російський лідер розраховував на можливість угоди щодо України вже наступного року. У такому разі необхідність подальшого різкого нарощування військових витрат могла б знизитися.

Але до початку 2026 року у Кремлі, за даними джерел, дійшли висновку, що домовитися на прийнятних для Москви умовах не вдасться. Після цього російська влада почала прискорювати фінансування оборонних підприємств і збільшувати інші витрати, пов'язані з війною.

Ціна такого рішення виявилася високою. Прогнозований дефіцит російського бюджету на 2026 рік зріс до 7 трлн рублів проти спочатку запланованих 3,8 трлн. Для покриття додаткових витрат Москва використовує внутрішні запозичення та продаж золота.

При цьому скорочення військових витрат найближчими роками поки що не виглядає пріоритетом Кремля. Згідно з бюджетними планами, у 2027 році на оборону передбачено 17,1 трлн рублів, у 2028-му – 16,6 трлн, а у 2029-му – 16,3 трлн.

Співрозмовники Bloomberg припускають, що реальні витрати можуть виявитися вищими і в 2027 році. Однією з причин залишаються невизначеність довкола переговорів з Україною та готовність Москви продовжувати фінансувати війну.

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