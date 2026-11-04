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Путін знову відправляє Мединського на переговори: у США пояснили, чому це поганий сигнал

Російську делегацію в Абу-Дабі знову очолить помічник Путіна Володимир Мединський

4 листопада 2026, 11:36
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Кравцев Сергей

Україна, США та Росія готуються до нового раунду тристоронніх переговорів, запланованого на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Проте кандидатура глави російської делегації вже викликала питання у аналітиків: Кремль знову призначив головним переговорником Володимира Мединського.

Путін знову відправляє Мединського на переговори: у США пояснили, чому це поганий сигнал

Володимир Мединський. Фото: з відкритих джерел

Про підготовку зустрічі повідомили представники трьох сторін. Спецпосланець президента США Стів Уіткофф заявив, що Вашингтон виступить посередником на переговорах робочого рівня. Серед ключових тем – повоєнні гарантії безпеки, деескалація та гуманітарні питання.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що зустріч делегацій має підготувати ґрунт для подальших переговорів на рівні лідерів трьох держав.

3 листопада прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що російську сторону очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Він уже керував делегацією РФ на переговорах у Женеві у лютому 2026 року.

В Інституті вивчення війни (ISW) звернули увагу на тактику Мединського під час попередніх зустрічей. За оцінкою аналітиків, російський представник затягував процес, переводячи обговорення на так зване "історичне коріння" війни замість предметної розмови про мирну угоду.

В ISW вважають, що повторне призначення Мединського свідчить про небажання Кремля вести сумлінні переговори та прагнення продовжувати затяжну війну проти України.

Таким чином, ще до початку зустрічі в Абу-Дабі постало головне питання: чи справді Москва готова обговорювати завершення війни, чи знову спробує затягнути переговорний процес.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-3-2026/
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