Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва має інформацію про ймовірні порушення прав російськомовного населення в країнах Балтії. За його словами, Росія має намір реагувати на такі ситуації у рамках гуманітарних механізмів та міжнародного права.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Ми знаємо, що там, у прибалтійських країнах, порушуються права російськомовного населення", — заявив Путін на прес-конференції.

Російський лідер стверджує, що Москва вже визначила підхід до подібних питань і діє, за його словами, виключно у гуманітарному та правовому полі. Його виступи цитують російські державні ЗМІ.

Заява прозвучала на тлі чергового обговорення відносин Росії із європейськими країнами. Путін відкинув твердження про підготовку Москвою воєнних дій проти Європи. Він заявив, що Росія нібито не має відповідних планів і "реальних мотивів" для подальшого загострення.

При цьому російський президент назвав заяви представників країн ЄС про загрозу з боку Росії цілеспрямованим роздмухуванням напруженості та провокацією. За його версією, європейська влада вводить населення в оману, зокрема для продовження підтримки України.

Москва неодноразово використовувала тему захисту російськомовного населення своєї зовнішньополітичної риториці. У цьому випадку Путін пов'язав її з міжнародно-правовими та гуманітарними механізмами, одночасно заявивши про відсутність намірів вступати у військовий конфлікт із Європою.

Таким чином, в одному виступі російський лідер торкнувся одразу двох чутливих для Європи питань — становища російськомовних жителів країн Балтії та перспективи подальшої ескалації між Москвою та європейськими державами.

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