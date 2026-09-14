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Путіну скоро доведеться приймати дуже погані рішення: Кремлю виставили фатальний рахунок за війну в Україні

Економіст Ігор Ліпсіц заявив, що у Путіна вичерпалися резерви. Кремлю доведеться обирати між конфіскацією та інфляцією.

14 вересня 2026, 23:00
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Slava Kot

Російська економіка ще не зазнала повного краху, однак Кремль наближається до моменту, коли вибір для Володимира Путіна стане дедалі складнішим. Таку оцінку висловив економіст Ігор Ліпсіц, зазначивши, що через затяжну війну проти України російська влада поступово вичерпує доступні фінансові ресурси.

Путіну скоро доведеться приймати дуже погані рішення: Кремлю виставили фатальний рахунок за війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ігор Ліпсіц в інтерв’ю Олександру Демченку заявив, що "добрих рішень" у Путіна практично не залишилося. За його словами, російському керівництву необхідно фінансувати війну, але одночасно воно не хоче її завершувати. На думку Ліпсіца, це дедалі більше звужує простір для маневру.

"Настає період, коли Путіну доведеться приймати якісь дуже погані рішення, тобто добрих рішень у нього вже не залишилося, резервів у нього вже немає, а щось робити йому треба, бо війну закінчувати він не хоче", — вказує економіст.

Одним з найризикованіших варіантів фахівець назвав використання заощаджень населення. Ліпсіц звернув увагу на значну концентрацію коштів у невеликої частини росіян. За його оцінкою, близько 3-5% вкладників "Сбербанка" можуть контролювати приблизно 67 трлн рублів заощаджень. Саме тому конфіскація або обмеження доступу до цих грошей може створити проблему для Кремля: серед власників великих депозитів є представники заможних верств, пов’язаних із російською елітою.

Інший шлях — це подальше підвищення податків. Однак Ліпсіц вважає, що й цей ресурс практично вичерпаний. Ще один варіант — масштабна емісія грошей, яка здатна прискорити інфляцію та ще більше погіршити становище малозабезпечених росіян.

"Податки підняти не можна, гроші забирати у своїх погано і загрожує бунтом найближчого оточення, випускати багато грошей можна, але тоді маса людей перестане бути просто бідними, а стануть жебраки, бо інфляція — це податок для найбідніших, а найбідніші вже важко виживають і не розуміють, як жити", — вказує Ліпсіц.

На цьому тлі Ліпсіц назвав ще один можливий крок Кремля — перехід від переважно контрактного набору військових до часткової мобілізації. Такий сценарій міг би зменшити витрати на залучення військовослужбовців, однак мав би серйозні соціальні та політичні наслідки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський прямо відповів Трампу щодо зупинки війни.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-5-LMXs4mSU
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