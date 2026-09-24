Путіну таємно будують нову розкішну резиденцію (ФОТО)

У Сочі на території президентської резиденції "Бочаров струмок" триває масштабне будівництво. Старі корпуси почали зносити у 2024 році, а вже у 2025-му на їхньому місці розгорнули новий будівельний проєкт. За даними журналістського розслідування BBC, роботи пов’язані з Федеральною службою охорони Росії, а їхній масштаб значно перевищує попередню забудову.

Путіну таємно будують нову резиденцію в Сочі

Публічно російська влада не повідомляла про реконструкцію резиденції Путіна та не пояснювала, навіщо знадобилося зносити частину комплексу. Однак супутникові знімки свідчать про появу кількох великих нових корпусів.

Резиденція Путіна в Сочі. Фото 2023 року

Резиденція Путіна в Сочі. Фото 2026 року

Журналісти виявили документальний слід проєкту в судових матеріалах. У них фігурує державний контракт на "будівництво та реконструкцію будівель і споруд ФСТ Росії "Бочаров струмок"". Сам контракт у відкритих реєстрах закупівель не оприлюднений.

Генеральним підрядником стала компанія "Група компаній Трансбудінвест", яка зареєстрована в окупованому Криму. Її назва з’являлася у судових спорах із субпідрядниками, які виконували роботи на території резиденції.

Масштаб будівництва можна оцінити за оголошеннями про набір працівників. У 2025 році шукали монолітників, бетонників, арматурників і мулярів. Вакансії описували об’єкт як режимний або "стратегічний", а кандидатам обіцяли проживання, харчування та оплату, у деяких випадках — готівкою.

У 2026 році характер вакансій змінився: тепер шукали фахівців для внутрішнього оздоблення — сантехніків, електриків, монтажників дверей і освітлення. Це може свідчити про перехід частини будівель до завершального етапу робіт.

Путіну будують нову резиденцію в Сочі

Чому Путін рідше буває в Сочі

Паралельно змінилася й частота поїздок російського диктатора до Чорноморського узбережжя. За підрахунками Financial Times, до початку повномасштабної війни Путін відвідував Сочі значно частіше, тоді як у 2024 та 2025 роках таких візитів було лише по два.

Це відбувається на тлі атак українських безпілотників по цілях у Краснодарському краї. У 2026 році російські силові структури також посилили заходи безпеки навколо "Бочарового струмка". При цьому нове будівництво не припинилося.

За даними BBC, у знайдених оголошеннях вартість окремих підрядів становила від 90 до 500 млн рублів. Загальна ціна всього комплексу невідома. Що саме зводять за високими парканами, достовірно встановити неможливо. Супутникові знімки показують масштабні нові споруди, однак не дозволяють визначити їхнє призначення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна пробила ППО біля розкішної резиденції Путіна