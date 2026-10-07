«Ракетна сюїта»: у Міноборони РФ спробували покепкувати з операції ЗСУ «Вівальді»

Міністерство оборони країни-агресорки вирішило вдатись до художніх аналогій, щоб завуальовано прокоментувати складну для себе ситуацію на фронті. Відомство оприлюднило пропагандистську ілюстрацію із залповим пуском ракет, доповнивши її неоднозначним музичним підписом.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Окупанти спробували протиставити власну агресію європейській культурі, натякаючи на нещодавні події на лінії зіткнення.

"Звучи т ракетная сюита", — такий лозунг розмістили росіяни безпосередньо на зображенні, супроводивши публікацію коротким коментарем: "Нам по душе Чайковский и Свиридов".

Цей публічний випад став очевидною реакцією на успішні дії Третього армійського корпусу та інших підрозділів Сил оборони України на Донеччині. Останніми днями в інформаційному просторі з'явилися деталі масштабної операції українських захисників під кодовою назвою "Вівальді", яка розгорнулася на Лиманському напрямку. У межах цих контрнаступальних дій українським воїнам вдалося суттєво посунути лінію фронту, деокупувати понад 170 квадратних кілометрів території, розбити північне угруповання ворога та взяти в полон значну кількість російських солдатів.

Намагаючись медійно перебити новини про власну тактичну поразку та провал планів із наступу на Слов'янськ, оборонне відомство РФ вирішило похизуватися ракетними обстрілами, перевівши розмову у площину "ідеологічного протистояння" композиторів. Проте за поетичними назвами про "сюїти" росіяни традиційно намагаються приховати щоденні воєнні злочини — руйнування українських житлових багатоповерхівок, лікарень та підприємств у різних куточках країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни завдали звірячого удару крилатою ракетою по житловому будинку у Прилуках на Чернігівщині, де з-під завалів дістають тіла загиблих. Серед жертв є дитина. Кількість поранених та загиблих збільшується з кожною годиною.