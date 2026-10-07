«Ракетна сюїта»: у Міноборони РФ спробували покепкувати з операції ЗСУ «Вівальді»

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Недилько Ксения
Міністерство оборони країни-агресорки вирішило вдатись до художніх аналогій, щоб завуальовано прокоментувати складну для себе ситуацію на фронті. Відомство оприлюднило пропагандистську ілюстрацію із залповим пуском ракет, доповнивши її неоднозначним музичним підписом.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Окупанти спробували протиставити власну агресію європейській культурі, натякаючи на нещодавні події на лінії зіткнення.
Цей публічний випад став очевидною реакцією на успішні дії Третього армійського корпусу та інших підрозділів Сил оборони України на Донеччині. Останніми днями в інформаційному просторі з'явилися деталі масштабної операції українських захисників під кодовою назвою "Вівальді", яка розгорнулася на Лиманському напрямку. У межах цих контрнаступальних дій українським воїнам вдалося суттєво посунути лінію фронту, деокупувати понад 170 квадратних кілометрів території, розбити північне угруповання ворога та взяти в полон значну кількість російських солдатів.
Намагаючись медійно перебити новини про власну тактичну поразку та провал планів із наступу на Слов'янськ, оборонне відомство РФ вирішило похизуватися ракетними обстрілами, перевівши розмову у площину "ідеологічного протистояння" композиторів. Проте за поетичними назвами про "сюїти" росіяни традиційно намагаються приховати щоденні воєнні злочини — руйнування українських житлових багатоповерхівок, лікарень та підприємств у різних куточках країни.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни завдали звірячого удару крилатою ракетою по житловому будинку у Прилуках на Чернігівщині, де з-під завалів дістають тіла загиблих. Серед жертв є дитина. Кількість поранених та загиблих збільшується з кожною годиною.