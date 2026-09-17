Реакція Кремля на «пекельні санкції»: Пєсков заявив про загрозу для мирних переговорів щодо України

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Недилько Ксения
Російська влада продемонструвала серйозне занепокоєння через наміри Вашингтона радикально посилити економічний та політичний тиск на Москву. Приводом для чергових різких заяв став розгляд у США законодавчої ініціативи, відомої під неофіційною назвою "пекельні санкції".
Дмитро Пєсков
Речник президента РФ Дмитро Пєсков під час традиційного спілкування з журналістами дав чітку оцінку діям американських законодавців.
Окрім традиційних звинувачень на адресу Білого дому та Конгресу, у Москві спробували використати тему нових санкцій як інструмент маніпуляції навколо питання припинення вогню. Російська сторона натякає, що нові обмеження закриють шлях до будь-яких компромісів.
Попри намагання Кремля залякати міжнародну спільноту зривом потенційних переговорів, у США та країнах Заходу наголошують, що саме непохитна санкційна політика та посилення обмежень є єдиним дієвим способом змусити Росію відмовитися від агресивних планів і сісти за стіл переговорів на засадах міжнародного права.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ухвалений Конгресом США санкційний законопроєкт може стати потужним інструментом економічного тиску на Росію, однак його реальний ефект залежатиме від рішень президента Дональда Трампа. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок.