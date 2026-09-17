Російська влада продемонструвала серйозне занепокоєння через наміри Вашингтона радикально посилити економічний та політичний тиск на Москву. Приводом для чергових різких заяв став розгляд у США законодавчої ініціативи, відомої під неофіційною назвою "пекельні санкції".

Дмитро Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков під час традиційного спілкування з журналістами дав чітку оцінку діям американських законодавців.

"РФ вважає недружніми діями прийняття в США закону про "адські санкції", — безальтернативно оголосив представник путінського режиму, намагаючись перекласти відповідальність за деградацію двосторонніх відносин на американську сторону. Окреслюючи позицію керівництва країни-агресорки, прес-секретар додав: — Кремль дуже уважно спостерігає за ситуацією навколо цього законопроєкту".

Окрім традиційних звинувачень на адресу Білого дому та Конгресу, у Москві спробували використати тему нових санкцій як інструмент маніпуляції навколо питання припинення вогню. Російська сторона натякає, що нові обмеження закриють шлях до будь-яких компромісів.

"Нові санкції США в разі їхнього офіційного введення в дію лише значно ускладнять усі поточні зусилля щодо пошуку мирного врегулювання на Україні, — висловив переконання Дмитро Пєсков. За словами кремлівського посадовця, такі кроки Вашингтона суперечать задекларованим прагненням до стабільності: — Подібне фінансове та політичне блокування створює додаткові бар'єри для дипломатичного треку".

Попри намагання Кремля залякати міжнародну спільноту зривом потенційних переговорів, у США та країнах Заходу наголошують, що саме непохитна санкційна політика та посилення обмежень є єдиним дієвим способом змусити Росію відмовитися від агресивних планів і сісти за стіл переговорів на засадах міжнародного права.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ухвалений Конгресом США санкційний законопроєкт може стати потужним інструментом економічного тиску на Росію, однак його реальний ефект залежатиме від рішень президента Дональда Трампа. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок.