РФ не справляється з українськими атаками: на кого перекладає відповідальність

Російські компанії дедалі частіше змушені самостійно займатися захистом підприємств від безпілотників на фоні атак у глибині території РФ. Як пише The Wall Street Journal, йдеться вже не лише про встановлення технічних засобів виявлення: бізнес залучає озброєну охорону та шукає способи отримати власні системи ППО.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, російська влада також перекладає частину відповідальності за безпеку об'єктів на приватний сектор. Після відповідних рішень Кремля підприємствам доводиться вживати додаткових заходів захисту, оскільки масштаб території Росії не дозволяє військовим повністю прикрити всі потенційні цілі.

Деякі компанії орендують системи протиповітряної оборони у оборонних підприємств. Інші наймають фахівців із військової промисловості, щоб створювати власні засоби боротьби з безпілотниками. Ще один варіант – посилення охорони об'єктів.

На російських сайтах вакансій з'явилися оголошення, в яких від охоронців вимагають патрулювати території, спостерігати за повітряним простором, виявляти безпілотники та протидіяти їм. В одній із пропозицій у Московському регіоні зарплата, за даними WSJ, сягає 240 тисяч рублів на місяць.

Окремі зміни торкнулися і державних компаній. Уряд Росії дозволив співробітникам "Пошти Росії" носити зброю, що також пов'язують із необхідністю захисту об'єктів від можливих атак.

Проблема стає дедалі помітнішою на тлі розширення українських можливостей щодо застосування далекобійних безпілотників. За даними польської Rochan Consulting, з березня дрони завдавали численних ударів по російській нафтовій та логістичній інфраструктурі.

Економічне навантаження при цьому зростає. За даними ТАРС, у першій половині 2026 року комерційні підприємства Росії витратили на системи протидії безпілотникам понад 440 млн рублів — майже в сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фактично захист від дронів перетворюється для російського бізнесу на окрему статтю витрат та обов'язок, який все частіше доводиться забезпечувати самостійно.

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