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Росія була у трійці найбільших світових експортерів: звідки вилетіла Москва

За дев'ять місяців 2026 року російські постачання енергетичного вугілля скоротилися на 18,6%, а країна поступилася третім місцем ПАР

27 жовтня 2026, 08:50
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Кравцев Сергей

Росія опустилася із третього на четверте місце серед найбільших світових постачальників енергетичного вугілля. За даними аналітичної компанії BigMint, на які посилається The Insider, за січень-вересень 2026 року експорт із РФ скоротився на 18,6% до 42,5 млн. тонн.

Росія була у трійці найбільших світових експортерів: звідки вилетіла Москва

Експорт вугілля із Росії. Фото: з відкритих джерел

В результаті російські поставки обійшла Південно-Африканська Республіка, яка збільшила експорт на 8%, до 52,1 млн. тонн. За розрахунками видання, Росія втратила майже 9,7 млн. тонн постачань порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На тлі загального зниження світової торгівлі енергетичним вугіллям, яке зменшилося на 3,2%, до 602,5 млн тонн, на російський експорт припало близько половини загального скорочення. Частка РФ над ринком знизилася з 8,4% до 7,1%.

Лідером світового експорту залишається Індонезія з показником 240,3 млн. тонн, незважаючи на зниження поставок на 10%. Австралія посідає друге місце, збільшивши експорт на 2%, до 151,2 млн. тонн. Найбільш помітне зростання продемонструвала Монголія: її відвантаження зросло на 73%, до 24 млн тонн.

Найсильніше російські поставки скоротилися до Туреччини та Китаю – на 32% та 26% відповідно. Єдиним великим напрямком зростання стала Індія, куди експорт збільшився на 63%, до 9,6 млн. тонн. Цьому сприяли значні знижки.

Серед причин спаду називають надлишок вугілля на китайських складах, зниження споживання Туреччини та конкуренцію з боку Монголії. Додаткові витрати створюють подорожчання залізничних перевезень, морського фрахту та страхування.

Проблеми позначаються і внутрішньому ринку Росії. За даними Росстату, збитки вугледобувних компаній за січень-липень досягли 178,2 млрд рублів, а збитковими виявилися 64,5% підприємств. У Кузбасі до серпня простоювали 20 із 93 шахт та розрізів.

При цьому статистика BigMint охоплює весь вугільний експорт РФ. За даними Kpler, морські поставки російського вугілля всіх марок за той же період зросли на 7,25%, що пояснюється відмінностями у методиках підрахунку та категоріях продукції.

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