Росія готова ударити ядерно зброєю по країнах НАТО: що про це говорить

Погрози Росії ядерною зброєю за "спробу ізолювати Калінінградську область від решти території країни" фактично означають, що Росія всерйоз готується до такої ізоляції. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

"Очевидно, що існує лише один сценарій, за якого країна НАТО може прагнути ізоляції Калінінградської області: це пряме воєнне зіткнення між Росією та однією з країн Балтії. І те, що Росія публічно озвучує цей сценарій, означає, що він перебуває на стадії активного опрацювання", – зазначив аналітик.

За його словами, фактично це переказ іншими словами ключової тези, яку 24 лютого 2022 року Путін адресував країнам НАТО. Будь-яке інше тлумачення цього сигналу уявити собі складно.

"Хто б не намагався нам завадити, повинен знати, що відповідь Росії буде негайною і призведе вас до таких наслідків, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Усі необхідні у зв’язку з цим рішення ухвалені. Сподіваюся, що мене почують", — зазначив російський диктатор.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія могла розпочати нову масштабну повітряну кампанію проти української енергетики. Масований комбінований удар у ніч проти 30 вересня став, за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), сигналом до нового етапу атак на енергосистему України.

Раніше "Коментарі" писали – у Москві різко відреагували на обговорення можливої блокади Калінінградської області. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія уважно відстежує подібні заяви на Заході та вже попереджає європейських політиків про можливі наслідки.

За словами представника Кремля, російські дипломати нібито нагадують європейським "гарячим головам", що Москва має в своєму розпорядженні ядерну зброю, а умови її застосування визначаються російськими нормативними документами.



