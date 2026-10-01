Росія готова ударити ядерно зброєю по країнах НАТО: що про це говорить

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Кравцев Сергей
Погрози Росії ядерною зброєю за "спробу ізолювати Калінінградську область від решти території країни" фактично означають, що Росія всерйоз готується до такої ізоляції. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел
За його словами, фактично це переказ іншими словами ключової тези, яку 24 лютого 2022 року Путін адресував країнам НАТО. Будь-яке інше тлумачення цього сигналу уявити собі складно.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія могла розпочати нову масштабну повітряну кампанію проти української енергетики. Масований комбінований удар у ніч проти 30 вересня став, за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), сигналом до нового етапу атак на енергосистему України.
Раніше "Коментарі" писали – у Москві різко відреагували на обговорення можливої блокади Калінінградської області. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія уважно відстежує подібні заяви на Заході та вже попереджає європейських політиків про можливі наслідки.
За словами представника Кремля, російські дипломати нібито нагадують європейським "гарячим головам", що Москва має в своєму розпорядженні ядерну зброю, а умови її застосування визначаються російськими нормативними документами.