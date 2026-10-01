Росія готує поповнення: скільки тисяч призовників направлять у війська цієї осені

Росія восени направить на військову службу близько 120 тисяч призовників. Про це повідомив начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу РФ генерал-полковник Євген Бурдинський. За його словами, відправлення новобранців зі збірних пунктів розпочнеться 10 жовтня.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Основний період відправлення триватиме з жовтня до грудня. Для деяких категорій передбачено окремі терміни: у районах Крайньої Півночі та прирівняних до них територіях відправка розпочнеться 1 листопада, а для мешканців сільської місцевості, зайнятих на сезонних роботах, – 15 жовтня.

Російський генерал окремо заявив, що військовослужбовців, які проходять службу на заклик, не планують направляти для виконання завдань так званої "спеціальної військової операції" на території України, а також в окупованих Росією Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. За твердженням Бурдинського, підрозділи, що у бойових діях, комплектуються контрактниками.

Навесні та влітку російська сторона вже направила до військ понад 140 тисяч призовників. При цьому затверджений на 2026 рік план передбачає 261 тисячу людей. За словами Бурдинського, на початок осіннього етапу вже було призвано близько 80% від встановленого завдання.

Цього року російська система призову змінилася. З 2026-го призовні заходи фактично відбуваються цілий рік: медичний огляд та професійний відбір можуть проводитись у будь-який час. Однак відправка новобранців до місць служби, як і раніше, здійснюється двома основними періодами – навесні та восени.

Таким чином, нова система має забезпечити постійне комплектування армії, тоді як масове відправлення призовників зберігає сезонний характер. Російська влада одночасно продовжує стверджувати, що терміновики не використовуватимуться безпосередньо у війні проти України. Ці заяви походять від російського військового керівництва і є незалежною гарантією умов проходження служби.

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