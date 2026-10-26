Росія перетвориться на попіл: яку фатальну помилку може зробити Путін

Російський лідер Володимир Путін може розглядати можливість застосування ядерної зброї по одній з європейських країн. У Росії навіть натякали на ядерний удар.Також з’являлася інформація, що Путін хотів вдарити по Україні ядеркою ще у 2022 році. Штучний інтелект оцінив, де найбільша загроза застосування ядерної зброї.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

На думку Gemini, Росія розуміє, що застосування стратегічної ядерної зброї проти західних країн може спричинити нищівну відповідь. Тому найбільший ризик чат-бот вбачає не в ударах міжконтинентальними ракетами, а в локальних сценаріях.

Зокрема, йдеться про шантаж навколо українських атомних електростанцій, включно із Запорізькою АЕС, та загрози підстанціям, які забезпечують їхню роботу. Серед можливих сценаріїв Gemini називає провокації із застосуванням “брудної бомби” або створення техногенної аварії з подальшими звинуваченнями України. На думку чат-бота, Кремль використовує страх перед ядерною катастрофою як інструмент тиску, намагаючись не перейти до масштабної ядерної війни.

Grok вважає, що найбільша загроза зосереджена в Європі, передусім навколо України та Балтійського регіону. Російські ядерні погрози чат-бот розглядає як спосіб стримувати Захід і домагатися поступок.

За даними експертів, ризик тактичного ядерного удару по Україні або країнах Балтії може зрости, якщо США послаблять підтримку НАТО. Окремим осередком напруження залишається Калінінград.

Водночас Grok зазначає, що, за позицією Володимира Зеленського, Путін навряд чи наважиться на такий крок через ризик втратити союзників і спровокувати неконтрольовану ескалацію. Інші регіони, зокрема Близький Схід та Азія, також мають ризики, але, за оцінкою чат-бота, не поєднують настільки активно бойові дії та відкриті ядерні погрози.

DeepSeek називає найнебезпечнішим сценарієм ядерний інцидент на Запорізькій АЕС, яка перебуває під російською окупацією. Серед ризиків чат-бот перелічує обстріли, втрату зовнішнього електропостачання та можливі небезпечні дії з енергоблоками пошкодженої станції.

Водночас DeepSeek наголошує: за наведеними ним оцінками, Росія технічно здатна застосувати ядерну зброю, але ознак підготовки до такого удару наразі немає. Чат-бот також вважає малоймовірним ядерний удар з огляду, зокрема, на позицію Китаю.

Головну загрозу DeepSeek бачить у поступовому накопиченні небезпек навколо ЗАЕС. Аварія там, за його оцінкою, може статися не лише внаслідок цілеспрямованого наказу, а й через недбалість або провокацію.

Усі три чат-боти вказують на небезпеку ескалації навколо України, але акценти різняться. Gemini наголошує на ядерному шантажі та провокаціях, Grok — на ризику тактичного удару в разі ослаблення підтримки НАТО, а DeepSeek — на можливій аварії на Запорізькій АЕС.

Варто зазначити, що це ймовірні сценарії, спрогнозовані чат-ботами. Офіційної інформації щодо зростаючої загрози ядерного удару немає.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які очікування українців у війні виявляться марними.



