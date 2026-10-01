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Росія підняла в небо Ту-160, Ту-22М3 та МіГ-31К: коли чекати запуску ракет

«Прибуття в зону близько 12:00»: моніторингові канали зафіксували масовий зліт бойових літаків РФ

1 жовтня 2026, 10:50
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Недилько Ксения

У повітряному просторі Російської Федерації зафіксовано підвищену активність стратегічної та дальньої авіації. Спостерігачі повідомили про зліт важких літаків безпосередньо з аеродромів базування на Сході.

Росія підняла в небо Ту-160, Ту-22М3 та МіГ-31К: коли чекати запуску ракет

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Виліт 2х Ту-160 з Далекого Сходу", — зазначають у моніторингових пабліках, уточнюючи, що бомбардувальники наразі тримають "курс західний".

Фахівці припускають, що екіпажі відпрацьовуватимуть завдання з виходу на рубежі атаки. За попередньою інформацією, окупанти запланували виконання польотного завдання над водним масивом, де традиційно розгортають пускові позиції. За наявними даними, "заплановано політ в акваторії Каспійського моря з можливим пуском крилатих ракет повітряного базування Х-101".

Орієнтовний час виходу ракетоносців на бойові позиції очікується вже в середині дня. Аналітики прораховують швидкість руху бортів.

"Прибуття в зону Каспійського моря близько 12:00", — попереджають спостерігачі.

Водночас Ту-160 є не єдиною авіаційною групою, яку ворог підняв у небо. Стало відомо, що до них приєдналися й інші небезпечні типи літаків, здатні нести надзвукове та балістичне озброєння.

"Також в повітрі декілька Ту-22м3 та МіГ-31К", — додають у повідомленні.

Уся ця авіаційна армада координує свої дії у межах єдиного задуму російського генштабу.

"Усі прямують в Каспійське море в рамках навчань „Центр-2026“", — підсумовують автори моніторингових зведень.

Попри заявлений навчальний статус місії, сили протиповітряної оборони України перебувають у повній готовності, а фахівці безперервно відстежують кожен крок російських пілотів.

"Слідкуємо за ситуацією", — резюмують у пабліках.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська ведуть активну підготовку до чергового повітряного нападу на територію України. За наявною інформацією, загарбники планують завдати ракетного або комбінованого удару, цілячись по об'єктах у центральних та східних регіонах нашої держави.



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