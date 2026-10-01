Росія підняла в небо Ту-160, Ту-22М3 та МіГ-31К: коли чекати запуску ракет

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Недилько Ксения
У повітряному просторі Російської Федерації зафіксовано підвищену активність стратегічної та дальньої авіації. Спостерігачі повідомили про зліт важких літаків безпосередньо з аеродромів базування на Сході.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Фахівці припускають, що екіпажі відпрацьовуватимуть завдання з виходу на рубежі атаки. За попередньою інформацією, окупанти запланували виконання польотного завдання над водним масивом, де традиційно розгортають пускові позиції. За наявними даними, "заплановано політ в акваторії Каспійського моря з можливим пуском крилатих ракет повітряного базування Х-101".
Орієнтовний час виходу ракетоносців на бойові позиції очікується вже в середині дня. Аналітики прораховують швидкість руху бортів.
Водночас Ту-160 є не єдиною авіаційною групою, яку ворог підняв у небо. Стало відомо, що до них приєдналися й інші небезпечні типи літаків, здатні нести надзвукове та балістичне озброєння.
Уся ця авіаційна армада координує свої дії у межах єдиного задуму російського генштабу.
Попри заявлений навчальний статус місії, сили протиповітряної оборони України перебувають у повній готовності, а фахівці безперервно відстежують кожен крок російських пілотів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська ведуть активну підготовку до чергового повітряного нападу на територію України. За наявною інформацією, загарбники планують завдати ракетного або комбінованого удару, цілячись по об'єктах у центральних та східних регіонах нашої держави.