Росія погодиться на мир лише на власних умовах: у Кремлі шокували нахабним ультиматумом

У Росії заявляють про активні переговорні контакти з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо можливого завершення війни проти України. Водночас у Москві наголошують, що будь-яка майбутня мирна угода має враховувати так звані "фундаментальні інтереси" Росії. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, коментуючи взаємодію між Москвою та Вашингтоном.

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За його словами, сторони обговорюють шляхи досягнення "стійкого, надійного, міцного врегулювання". Однак російська сторона не відмовляється від власного бачення умов завершення війни та продовжує просувати вимоги, які раніше озвучував Кремль.

Зокрема, Рябков знову згадав про так звані "першопричини конфлікту", права російськомовного населення та становище Російської православної церкви. Москва традиційно використовує ці аргументи, обґрунтовуючи свою позицію щодо майбутнього врегулювання.

Окремо російський дипломат прокоментував перспективи тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії в Абу-Дабі. За його словами, підготовка до можливої зустрічі триває, а певне попереднє розуміння щодо її проведення вже є. Водночас Рябков зауважив, що говорити про повноцінні переговори поки передчасно.

Не обійшлося й без критики європейських країн. Представник російського МЗС звинуватив окремі політичні сили в Європі у нібито перешкоджанні мирному врегулюванню. За його версією, так звані "партії війни" в європейських столицях протидіють підходам адміністрації Трампа, які Москва вважає прийнятними.

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