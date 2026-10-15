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Росія повертає дизель на світові ринки: у Кремлі зробили гучну заяву

Дмитро Пєсков заявив, що постачання російського дизельного палива можуть позитивно вплинути на стабільність нафтового ринку

15 жовтня 2026, 13:35
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Кравцев Сергей

Російське дизельне паливо почало надходити на світові ринки, що, на думку Кремля, може позитивно вплинути на ситуацію в нафтовому секторі. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Росія повертає дизель на світові ринки: у Кремлі зробили гучну заяву

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За його словами, повернення російських постачань здатне дати певний стабілізуючий ефект для нафтових ринків. При цьому представник Кремля не навів конкретних даних про обсяги експорту, напрями постачання або можливий вплив російського палива на світові ціни.

Заява прозвучала на тлі обговорення угоди між Росією та США, пов'язаною з постачанням дизельного палива. У Кремлі позитивно оцінюють перспективи виходу російського продукту на міжнародні ринки, представляючи це як фактор, здатний підтримати стабільність енергопостачання.

Водночас Пєсков розкритикував європейські країни, які негативно відреагували на домовленості Москви та Вашингтона. За його словами, Європа, яка виступає проти оборудки, традиційно демонструє позицію "партії війни".

Читайте також на порталі "Коментарі" — рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити закупівлю російського дизельного пального на шість місяців викликало гостру реакцію в Україні та серед американських політиків. Угода подається на тлі пошуку шляхів завершення війни, проте її економічний ефект та можливі наслідки для санкційного тиску на Кремль викликають питання. Чи здатні домовленості щодо російського дизеля справді вплинути на світові ціни на пальне? І головне – чи може ослаблення обмежень стати інструментом тиску на Москву заради переговорів, чи Кремль отримає додаткові економічні та політичні дивіденди без реальних поступок у війні? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




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