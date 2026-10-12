Росія стягує військових та сотні одиниць техніки до Білорусі: що задумала Москва

У Білорусі 12 жовтня стартують спільні військові навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) "Непорушне братство-2026" та "Бар'єр-2026". Маневри триватимуть до 16 жовтня та об'єднають військовослужбовців Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За опублікованими даними, до навчань залучать понад 1500 військовослужбовців, понад 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також близько 80 безпілотників різних типів. Основними майданчиками стануть білоруські полігони "Лосвідо" та "Стародорожський".

Програма передбачає відпрацювання завдань, пов'язаних із проведенням колективних миротворчих операцій. Окрему увагу приділять навчанню "Бар'єр-2026", під час якого військові мають намір відпрацювати дії щодо ліквідації джерел біологічних загроз у зоні відповідальності колективних миротворчих сил ОДКБ.

В організації заявляють, що маневри мають плановий характер і не спрямовані проти третіх держав.

Проте навчання проходять на тлі повномасштабної війни Росії проти України, що триває, і підвищеної уваги сусідніх країн до військової активності в регіоні. Додатковий контекст створює проведення в Білорусі заходів щодо перевірки боєздатності збройних сил, включаючи мобілізаційні тренування.

Білорусь продовжує брати участь у спільних військових заходах із Росією, а її територія раніше використовувалася для розміщення російських сил та проведення маневрів.

Саме проведення навчань не свідчить про підготовку нового наступу проти України. Водночас масштаб задіяних ресурсів, участь російських військових та розташування полігонів роблять маневри значною подією для регіональної безпеки.

Найближчими днями увага буде прикута до характеру тренувань, що проводяться, і тому, чи обмежаться вони заявленими завданнями колективної оборони та миротворчої підготовки.

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