Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що відносини Москви та Вашингтона зіпсовані на десятиліття вперед. Приводом став так званий закон Грема, який назвав російський політик проявом системної русофобії американських еліт.

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

За словами Медведєва, документ суперечить основам міжнародних відносин та незаконно обмежує права Росії та її громадян. Більше того, він припустив, що передбачені законом заходи можуть бути кваліфіковані навіть як акт геноциду. При цьому політик не навів в опублікованій заяві аргументів, які б підтверджували таку правову оцінку.

Медведєв також висловив сумнів у тому, що можливе призупинення окремих положень закону призведе до реального пом'якшення американської політики. За його версією, Вашингтон зможе використовувати обмеження як довгостроковий інструмент тиску, домагаючись поступок Москви з різних питань.

"Треба визнати, що відносини між Росією та США в чергове зіпсовані на десятиліття вперед. Ми були, є і залишимося системними противниками", — заявив заступник голови Ради безпеки РФ.

Таким чином, Медведєв фактично представив протистояння зі Сполученими Штатами як довгострокову реальність, яка не залежить від окремих дипломатичних рішень. Його риторика різко контрастує з очікуваннями можливого зближення двох країн і наголошує на жорсткій лінії російської сторони щодо американських санкцій.

Заяви прозвучали на тлі конфлікту, що триває навколо обмежувальних заходів і майбутнього російсько-американських відносин. При цьому слова Медведєва відображають позицію російського чиновника і власними силами не означають, що дипломатичні канали між країнами будуть закриті на десятиліття: подальший розвиток відносин залежатиме від рішень обох сторін.

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