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Російська омбудсменка Лантратова вигадала абсурдний фейк про «викинутих із візочків дітей»

Чергове дно пропаганди: у РФ Яна Лантратова спробувала залякати росіян вигадками про українських військових

2 листопада 2026, 15:29
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Недилько Ксения

Російська посадовиця та уповноважена з прав людини Яна Лантратова відзначилася черговою порцією абсурдної пропаганди у стилі відомого фейку про "розіп'ятого хлопчика". Під час свого виступу на одному з федеральних телеканалів у липні 2026 року вона спробувала розчулити глядачів вигаданими історіями про події на сході України.

Російська омбудсменка Лантратова вигадала абсурдний фейк про «викинутих із візочків дітей»

Яна Лантратова. Фото: росЗМІ

"У кого, через кого, через чиє серце пройшов Донбас? — патетично розпочала свою промову російська чиновниця. — Ось через моє серце він пройшов".

Лантратова заявила, нібито особисто спостерігала за бойовими діями, намагаючись звинуватити українських захисників у використанні цивільного населення.

"І ось із того моменту я просто бачила, що відбувається там, коли людей використовували як живий щит", — стверджує вона.

Проте на цьому політ фантазії російської омбудсменки не зупинився, і вона озвучила відверто сюрреалістичну історію, яка не підкріплена жодними фактами.

"Я ніколи не забуду, як нацисти, які намагалися вийти з оточення, вони просто вкрали візочки з маленькими дітьми, — емоційно вигукнула Лантратова у студії, завершивши свою байку найкривавішим фіналом: — А потім викидали цих дітей".

Подібні заяви є класичним інструментом російської інформаційно-психологічної розвідок (ІПСО), які створюються з єдиною метою — демонізувати Збройні сили України та підтримувати необхідний рівень ненависті серед внутрішньої російської аудиторії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі поки що не розглядають нові гуманітарні операції за сценарієм Олешок. Про це заявив прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи місію, що завершилася, в Херсонській області. Таким чином, розраховувати на швидке повторення такого перемир'я підстав поки немає.



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