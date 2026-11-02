Російська омбудсменка Лантратова вигадала абсурдний фейк про «викинутих із візочків дітей»

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Недилько Ксения
Російська посадовиця та уповноважена з прав людини Яна Лантратова відзначилася черговою порцією абсурдної пропаганди у стилі відомого фейку про "розіп'ятого хлопчика". Під час свого виступу на одному з федеральних телеканалів у липні 2026 року вона спробувала розчулити глядачів вигаданими історіями про події на сході України.
Яна Лантратова. Фото: росЗМІ
Лантратова заявила, нібито особисто спостерігала за бойовими діями, намагаючись звинуватити українських захисників у використанні цивільного населення.
Проте на цьому політ фантазії російської омбудсменки не зупинився, і вона озвучила відверто сюрреалістичну історію, яка не підкріплена жодними фактами.
Подібні заяви є класичним інструментом російської інформаційно-психологічної розвідок (ІПСО), які створюються з єдиною метою — демонізувати Збройні сили України та підтримувати необхідний рівень ненависті серед внутрішньої російської аудиторії.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі поки що не розглядають нові гуманітарні операції за сценарієм Олешок. Про це заявив прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи місію, що завершилася, в Херсонській області. Таким чином, розраховувати на швидке повторення такого перемир'я підстав поки немає.