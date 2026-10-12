Росію охопив небувалий жах: фанати Путіна істерично заволали через наслідки війни в Україні

Російський концертний ринок стикається з труднощами: деякі виступи артистів скасовують, а організатори повідомляють про зниження попиту на розважальні заходи. Серед виконавців, у гастрольному графіку яких відбулися зміни, опинилася й прихильниця Кремля Лариса Доліна. На ситуацію можуть впливати як організаційні проблеми, так і загальна тривожність у регіонах, розташованих поблизу кордону з Україною.

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Зокрема, концерт Доліної в Санкт-Петербурзі, запланований на 15 листопада, зник з афіші. Водночас виступ співачки в Брянську, який має відбутися 12 листопада, залишається в офіційному графіку. Тож інформація про скасування всіх її концертів не відповідає наявним даним.

Тим часом у Брянську скасували концерт виконавця NILETTO, запланований на 10 жовтня. Причини скасування можуть бути різними, однак місцеві організатори звертають увагу на загальне погіршення ситуації та небажання людей витрачати гроші на розваги.

Один із представників концертного бізнесу Брянська пояснив, що сьогодні добре продаються квитки переважно на виступи популярних артистів або заходи в невеликих залах.

"Зараз можна добре продати квитки або на дуже популярного виконавця, або в невеликі зали", — зазначив організатор.

Він також пов’язав спад інтересу до концертів із безпековими побоюваннями, особливо серед мешканців прикордонних територій.

"Людям у нас зараз, м’яко кажучи, не до концертів. Знаєте, у нас тривожно, у прикордонній зоні взагалі кошмар, люди хвилюються за себе та за близьких. Які тут розваги?", — пояснив він.

Скасування торкнулися й планів американського репера Каньє Веста: у Санкт-Петербурзі не відбудуться два анонсовані на жовтень концерти. Водночас пов’язувати це виключно з побоюваннями через українські дрони немає підстав, оскільки серед причин називали й проблеми з домовленостями щодо концертного майданчика.

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