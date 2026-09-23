Розрив з Європою б'є по Кремлю: чому у Путіна не вистачає грошей на війну

Росія переглянула у бік зниження прогнози видобутку природного газу та експорту зрідженого природного газу на 2026 рік. Коригування відбувається на тлі подальшого скорочення енергетичних зв'язків Москви із Заходом та планів Євросоюзу повністю відмовитися від російських газових поставок.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, російське Міністерство економічного розвитку тепер очікує на видобуток у 2026 році на рівні 683,1 млрд кубометрів. Це на 5,3 млрд кубометрів менше за показник, закладений у травневому прогнозі.

При цьому новий показник все ще перевищує обсяг видобутку за 2025 рік – тоді російські компанії виробили 662,7 млрд. кубометрів газу. Оновлені розрахунки планується використовувати під час підготовки коригувань федерального бюджету Росії до 2029 року.

Змінилися й очікування щодо експорту СПГ. Згідно з новим прогнозом, у 2026 році Росія може експортувати близько 35 млн тонн зрідженого газу. Це більше за минулорічні 30,3 млн тонн, проте на 5,3 млн тонн менше попередньої оцінки влади.

Надалі Москва розраховує продовжувати збільшувати експорт СПГ, але вже повільнішими темпами. Водночас, російський трубопровідний експорт до Європи опинився під серйозним тиском.

За розрахунками Reuters, у 2025 році постачання російського газу до Європи скоротилося на 44% — приблизно до 18 млрд кубометрів. Це мінімальний показник із середини 1970-х років. Для порівняння, у 2018-2019 роках Росія постачала європейським споживачам близько 180 млрд. кубометрів газу щорічно.

Ситуація може змінитися ще сильніше після набуття чинності планами ЄС щодо повної відмови від російського газу з 2027 року.

При цьому Москва продовжує заявляти про готовність відновити поставки в Європу, в тому числі через гілку "Північного потоку", що збереглася. Отже, енергетичний ринок Росії поступово перебудовується і натомість втрати ключового європейського напрями.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Росії чиновників почали готувати до мобілізації: Кремль прораховує новий сценарій війни.



