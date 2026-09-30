Санкції в обмін на ув'язнених: Кремль різко відповів на повідомлення про план Трампа

У Кремлі відкинули повідомлення про можливу угоду зі США, яка передбачала б ослаблення санкцій проти Росії в обмін на визволення ув'язнених. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що подібна постановка питання для Москви є неприйнятною.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами Пєскова, російська сторона взагалі не визнає існування політичних ув'язнених у країні, тому обговорювати зняття чи пом'якшення санкцій в обмін на їхнє звільнення, за версією Кремля, неможливо.

При цьому представник Володимира Путіна підтвердив, що контакти між російськими та американськими спецслужбами з питань обміну ув'язненими продовжуються. За його словами, такі переговори відбуваються регулярно і не припинялися.

Приводом для заяви Кремля стала публікація The Atlantic. Видання повідомило, що спецпредставник президента США Джона Коула запропонував використати звільнення російських політв'язнів як можливий інструмент для поступового пом'якшення американських санкцій та відновлення окремих економічних зв'язків із Москвою. Президент США Дональд Трамп, за даними видання, підтримав цю ідею.

Ініціатива поки що перебуває на ранній стадії. Йдеться не про готову угоду, а про можливу дипломатичну модель, яку американська сторона розглядає в рамках ширших спроб змінити відносини з Москвою.

The Atlantic зазначає, що схожий підхід Коул раніше застосовував щодо Білорусі: визволення ув'язнених супроводжувалося обмеженим пом'якшенням американських санкцій. Тепер аналогічний механізм можуть спробувати використати щодо Росії.

Таким чином, Вашингтон і Москва публічно демонструють різні оцінки однієї і тієї ж ідеї: США розглядають її як можливий дипломатичний інструмент, тоді як Кремль категорично заперечує можливість обговорення такої схеми.

Читайте також на порталі "Коментарі" — санкційний глухий кут у ЄС: яке важливе рішення щодо Путіна знову відклали.



