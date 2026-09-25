Російське державне пропагандистське агентство "РІА Новини" виступило з відкритими погрозами військового нападу на країни Балтії. На публікацію кремлівських медіа звернула увагу журналістка Ксенія Собчак, зауваживши, що пропаганда фактично анонсувала населенню РФ "чергову коротку спеціальну воєнну операцію", але тепер уже на території Литви.

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"Приводом для такої агресивної риторики, — зазначила Ксенія Собчак у своєму дописі, — стало рішення парламенту республіки схвалити конституційну поправку, яка скасовує колишню заборону на присутність ядерної зброї в країні".

Російська сторона моментально звинуватила Захід у намірах розгорнути ядерні боєголовки поблизу кордонів РФ, назвавши Литву "корисним ідіотом". Пропагандисти стверджують, що Париж і Лондон нібито маніпулюють країнами Балтії так само, як раніше українцями, з метою створення критичних безпекових викликів для Москви. При цьому пропаганда проігнорувала слова литовського лідера Гітанаса Науседи про те, що Вільнюс наразі не планує реального розміщення ядерного арсеналу, а лише створює правове поле для маневру на випадок зміни геополітичних умов.

"У Росії є вибір: як саме вести цю війну, — цинічно декларують рупори Кремля у своєму матеріалі. — І очевидно, що все відбудеться дуже швидко, оскільки через географічні особливості конфлікт у Прибалтиці просто не зможе повторити український сценарій".

Ба більше, російські пропагандисти почали відкрито обговорювати застосування засобів масового ураження як першочерговий крок. На їхню думку, якщо Захід порушує тему ядерних ризиків, то Москва може взагалі відмовитися від наземної операції.

"Замість сухопутних військ — виключно ракети з відповідним бойовим зарядом, — відкрито погрожує державне агентство РФ, резюмуючи свій матеріал зловісним попередженням. — Це рішення буде не просто швидким, а блискавичним. Не думайте про секунди зверхньо".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін виступив із заявами після виборів.