Що Кремль приховує від росіян уже п'ять років від початку війни

Росіяни дедалі гостріше відчувають наслідки війни проти України у власних гаманцях. Порівняння реальних чеків із російських магазинів, наведене The New York Times, показує суттєве подорожчання базових продуктів за роки повномасштабної війни.

Ціни в Росії зростають

Журналіст американського видання, який працює в Росії з 2021 року, зберіг чеки та порівняв ціни до початку повномасштабного вторгнення і після нього. За наведеними даними, із січня 2022-го до липня 2026 року середня ціна яловичини зросла на 76%, свіжої кави на 81%, а вершкового масла та молока майже на 50%.

Ще показовішим є приклад бананів. За даними NYT, у конкретному магазині їхня ціна з серпня 2022 року до вересня 2026 року зросла вдвічі.

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Подорожчання стосується не лише продуктів. Росіяни платять більше за паливо, комунальні послуги, податки та обслуговування житла. У результаті навіть стабільний дохід для частини населення вже не гарантує колишнього рівня життя.

37-річна маркетингова директорка Катерина розповіла виданню, що раніше могла відкладати частину зарплати на відпустку чи інші потреби, але на початку 2026 року вільних грошей практично не залишилося.

Учитель історії з Нижегородської області Андрій зазначив, що державні зарплати не встигають за зростанням цін. За його словами, доходу в 42–45 тисяч рублів на місяць недостатньо з огляду на нинішню вартість продуктів, одягу та електроніки.

Економіст Андрій Бархота, якого цитує NYT, вважає, що офіційний показник інфляції не відображає реального тиску на найбідніші домогосподарства. Для мешканців сільських регіонів із доходами нижчими за середні він оцінює фактичне зростання цін за останні 12 місяців у 25–45%.

Серед причин економіст називає наслідки війни, санкції, дефіцит працівників і перехід Росії до військової економіки. Додатковий тиск створюють зростання податків, комунальних платежів та проблеми з паливом. Таким чином, війна для значної частини росіян проявляється не лише у військових витратах держави, а й у щоденному зростанні вартості звичайного життя.

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