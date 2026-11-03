Історія з виявленням гаданої під Києвом отримала міжнародний резонанс. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію. При цьому представник Кремля використав тему скандалу для чергових політичних заяв про Україну та її союзників.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами Пєскова, європейські структури нібито роблять все можливе, щоб убезпечити українську владу від негативних наслідків подібних історій. Проте жодних конкретних доказів цієї оцінки речник російського президента не навів.

Окремо Дмитро Пєсков висловився про мобілізацію в Україні. Він стверджує, що Київ нібито закінчує людські ресурси, а проблеми з комплектуванням армії тільки наростатимуть. Ця заява прозвучала на тлі війни і дискусій про потреби українських Сил оборони в особовому складі.

Ще одна теза представника Кремля стосувалася українських військовослужбовців, які не бажали продовжувати участь у бойових діях. Пєсков заявив, що вони можуть здаватися російським військовим у полон.

Таким чином коментар Кремля об'єднав одразу кілька тем: резонансну історію під Києвом, мобілізаційні труднощі України та заклики до здачі в полон. При цьому заяви Пєскова відображають позицію російської сторони і власними силами не підтверджують ні обставини історії з передбачуваною тортурою, ні наведені ним оцінки ситуації з мобілізацією.

Скандал навколо подій під Києвом продовжує привертати увагу, а його обставини та відповідальність причетних потребують окремого встановлення.

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