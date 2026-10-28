Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй ухвалив рішення затвердити на високу посаду в структурі міжнародної безпеки представника Російської Федерації. Дипломат Гліб Десятніков офіційно став помічником керівника ООН, очоливши важливий сектор у Департаменті миротворчих операцій.

Гліб Десятников

Відповідно до оприлюдненого офіційного анонсу, новопризначений посадовець отримав під свій контроль стратегічний вектор діяльності організації.

"Під керівництвом Десятнікова буде напрям, — пояснили в пресслужбі Організації Об'єднаних Націй, окреслюючи коло нових посадових обов'язків росіянина, — який координує протимінну діяльність ООН та роботу поліцейських контингентів у складі миротворчих місій у всьому світі".

Обґрунтовуючи цей кадровий крок, в офісі генерального секретаря наголосили на тривалій кар'єрі російського представника в дипломатичних колах та міжнародних інституціях.

"Дипломат має більш ніж 35-річний досвід роботи, — додали у генсека ООН, акцентуючи на професійному бекграунді посадовця, — у сфері міжнародних відносин, політичних справ та питань безпеки в уряді, багатосторонній дипломатії та регіонах, порушених конфліктами".

Відтепер саме під керівництвом російського дипломата ухвалюватимуться ключові рішення щодо глобальних гуманітарних місій із розмінування територій та залучення міжнародних поліцейських сил до стабілізації у гарячих точках планети.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Комісія ООН визначила російські удари по енергетиці як такі, що спрямовані на страждання людей.