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Недилько Ксения
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй ухвалив рішення затвердити на високу посаду в структурі міжнародної безпеки представника Російської Федерації. Дипломат Гліб Десятніков офіційно став помічником керівника ООН, очоливши важливий сектор у Департаменті миротворчих операцій.
Гліб Десятников
Відповідно до оприлюдненого офіційного анонсу, новопризначений посадовець отримав під свій контроль стратегічний вектор діяльності організації.
Обґрунтовуючи цей кадровий крок, в офісі генерального секретаря наголосили на тривалій кар'єрі російського представника в дипломатичних колах та міжнародних інституціях.
Відтепер саме під керівництвом російського дипломата ухвалюватимуться ключові рішення щодо глобальних гуманітарних місій із розмінування територій та залучення міжнародних поліцейських сил до стабілізації у гарячих точках планети.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Комісія ООН визначила російські удари по енергетиці як такі, що спрямовані на страждання людей.