Скільки років залишилося жити Путіну: ШІ назвав точні цифри

Російському диктатору Володимиру Путіну 7 жовтня виповнюється 74 роки. Напередодні дня народження портал "Коментарі" попросив кілька популярних моделей штучного інтелекту оцінити, скільки років може прожити очільник Кремля.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Скільки ще проживе Путін: прогноз Gemini

Зважаючи на вік (74 роки у 2026-му) та доступ до найкращої кремлівської медицини, біологічний ресурс Путіна оцінюється ще у 5–8 років.

Статистична тривалість життя чоловіків його статку та рівня медобслуговування сягає 80–82 років. Хоча чутки про важкі хвороби регулярні, доступ до передових фармтехнологій компенсує вікові зміни. Головними ризиками для його біологічного фіналу залишаються не стільки природні недуги, скільки критичний рівень психоемоційного стресу та загроза раптових судинних катастроф (інсульт, інфаркт).

Коли помре Путін: прогноз Grok

Середня тривалість життя чоловіків у Росії — близько 68–70 років, але еліта з якісною медициною часто доживає до 80–85. Враховуючи вік, високий стрес, можливі хронічні проблеми (офіційно не підтверджені) і генетику, реалістичний діапазон — ще 7–12 років. Тобто орієнтовно Путін буде жити до 2033–2038. Однак раптові ускладнення можуть скоротити термін, а відмінний догляд — продовжити.

Скільки житиме Путін: прогноз Claude

Путіну виповнюється 74 роки, середня тривалість життя чоловіків у Росії — близько 68 років, він її вже перевищив. Журналісти та медичні експерти роками фіксують ознаки можливих захворювань — онкологія, хвороба Паркінсона або щитовидна залоза фігурують у різних джерелах, хоча офіційного підтвердження немає. Додати сюди колосальний стрес від війни та ізоляцію — все це статистично скорочує життя. Мій прогноз: 5-7 років, тобто орієнтовно до 2030-2032 року.

Зауважимо, що ШІ не здатен достовірно визначити тривалість життя конкретної людини. Без доступу до повної медичної інформації будь-які цифри залишаються статистичними припущеннями, а не медичним прогнозом. Однак різні моделі ШІ сходяться на тому, що Путін ще проживе щонайменше ще 5 років, якщо у очільника Кремля не станеться раптових ускладнень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Олесь Доній підрахував, скільки ще може прожити Володимир Путін