Соловйов зганьбився «новиною» про мовні заборони для породіль у Львові

Російська державна пропагандистська машина вчергове вдалася до використання генеративних технологій штучного інтелекту для створення абсурдних етнічних стереотипів та залякування власної аудиторії уявною "дискримінацією". Епіцентром нового інформаційного вкиду стало недільне вечірнє шоу Володимира Соловйова, де обговорювали вигадані правила поведінки в українських медичних закладах.

Володимир Соловйов

Журналістка Ксенія Собчак детально розібрала походження цієї "сенсації" та вказала на повну відсутність верифікації контенту з боку телеведучого.

"На минулому тижні у низці Telegram-каналів та ЗМІ з'явилося фото з начебто підручника, в якому сказано, що жінці під час пологів потрібно кричати тільки українською мовою, — розповідає Собчак про те, як російські ресурси дружно підхопили маніпулятивні заголовки. Коментуючи безпосередню реакцію головного рупора Кремля, авторка допису додала: — Не пройшов повз цієї новини на своїй передачі і Володимир Соловйов, заявивши глядачам: "Народжувати треба у вишиванці, кричи державною мовою!". Проте перевірка фото в інструменті OpenAI для виявлення згенерованого контенту чітко показує, що картинка була зроблена за допомогою ChatGPT — сервіс знайшов на ній водяний знак SynthID, який компанія додає до штучних фото".

Українська профільна спільнота та регіональні фактчекери також миттєво відреагували на поширення неправдивих даних. Зокрема, журналісти видання "Гвара Медіа" звернулися за офіційним роз'ясненням безпосередньо до керівництва медичного закладу, який фігурував у російських новинах.

Представники українського охорони здоров'я запевнили, що жодних мовних обмежень у медичній практиці чи інструкціях для пацієнтів ніколи не існувало.

"Львівський перинатальний центр офіційно стверджує, що не має жодного відношення до матеріалу, опублікованого на цьому підробному зображенні, — цитує Собчак спростування з боку українських лікарів та аналітиків, які вивчили регламенти профільного міністерства. Оглядачі також звернули увагу на візуальні розбіжності у фейковому буклеті: — Офіційні ресурси МОЗ України та Центру громадського здоров'я не містять жодних рекомендацій щодо того, якою мовою жінкам слід розмовляти під час пологів. Крім того, фактчекери помітили, що сторінка виконана не в традиційних кольорах львівського пологового — зелені та помаранчевому. Якщо у Соловйова немає інших пруфів, крім одного скрина, то львів'янкам все ж можна народжувати російською, а до його заяв — самі знаєте як ставитися".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Олексій Кучеренко з іронією та обуренням відреагував на спроби уповноваженого із захисту державної мови контролювати спілкування мешканців у внутрішніх чатах ОСББ. Парламентар вважає таку ініціативу абсурдною, особливо на тлі куди серйозніших викликів та подій, які зараз відбуваються всередині силових і антикорупційних структур країни.