Союзники по ізоляції: Пекін, Мінськ та Пхеньян відзвітували про привітання очільника Кремля з днем народження

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Недилько Ксения
У середу, 7 жовтня, очільник країни-агресорки Володимир Путін відзначає свій 74-й день народження. З цієї нагоди лідери країн, які залишаються ключовими партнерами Москви на тлі міжнародної ізоляції, спрямували йому свої офіційні та персональні вітання. Серед перших традиційно опинилися керівники Північної Кореї та Білорусі, які підкреслили важливість військово-політичних зв'язків із Кремлем.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Зокрема, лідер КНДР Кім Чен Ин надіслав Путіну телеграму, повну дружніх епітетів. Державне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) оприлюднило зміст цього послання, де північнокорейський диктатор вихваляє внутрішню політику РФ останніх двох десятиліть, за які Росія нібито зміцнила свій статус "могутньої держави".
Пхеньянський керівник також висловив задоволення рівнем особистої комунікації з російським колегою.
Майже одночасно з КНДР свої вітання озвучив і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. У пресслужбі мінського політика заявили, що поглиблення економічної та торгової інтеграції двох країн лише підтверджує "актуальность союзного строительства". Лукашенко підкреслив, що високо цінує прагнення Путіна розвивати "братерські зв'язки" між столицями, та висловив упевненість, що Москва і Мінськ надалі виступатимуть з єдиною позицією на міжнародній арені.
Як повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков, святкові телеграми та звернення на адресу Путіна надійшли також від голови КНР Сі Цзіньпіна та лідерів кількох інших дружніх до російського режиму держав.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило деталізований звіт про масштабну нічну атаку на українські регіони, спробувавши виправдати удари по суто цивільних об'єктах вигадками про військове виробництво.