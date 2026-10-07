Спалах чуми довів до істерики фаната Путіна Лепса: артист приголомшив ультиматумом Кремлю

Російський співак Григорій Лепс, який відкрито підтримує Кремль та війну проти України, занепокоївся через можливу небезпечну інфекцію в Іркутській області. Артист має виступити там із концертом, однак, за повідомленнями російських медіа, його представники вирішили з’ясувати реальну епідеміологічну ситуацію в регіоні.

Фото: з відкритих джерел

Концерт Лепса запланований на 11 жовтня у Льодовому палаці "Айсберг" в Іркутську. Напередодні представник співака нібито звернувся до Росспоживнагляду із проханням надати точну інформацію щодо ситуації із можливим поширенням чуми або випадків важкої пневмонії.

За даними джерела, пов’язаного з відомством, помічник артиста вимагав пояснити, чи справді в регіоні немає спалаху небезпечного захворювання. Попри заяви російської влади про відсутність епідемії, представники Лепса, як стверджується, вирішили отримати додаткові гарантії.

"Зрозумійте, Григорію Вікторовичу хворіти не можна, він не може ризикувати. Можна подумати, що іншим можна. Перенаправили до керівництва, там краще знають, як відповідати, мені зайві проблеми не потрібні", — розповіло джерело.

Таким чином, навіть прихильники російської влади не поспішають ігнорувати інформацію про можливу загрозу для здоров’я. Особливо це помітно на тлі повідомлень про ситуацію навколо Іркутської області, де раніше з’являлися дані про смерть співробітниці профільного медичного закладу.

Водночас офіційні російські структури раніше заперечували інформацію про спалах чуми та закликали громадян орієнтуватися виключно на офіційні дані. Тому наразі залишається відкритим питання, чи відбудеться концерт Лепса у заплановану дату.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговорний трек між Україною та Росією може активізуватися найближчим часом, однак це ще не означатиме початку повноцінного завершення війни. Політолог Ігор Чаленко вважає, що сторони потенційно можуть домовитися про окремі короткострокові обмеження бойових дій, зокрема в енергетичній та морській сферах.