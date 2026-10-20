Справжня катастрофа для Путіна: чому Кремль не може налагодити випуск Ту-160М

Росія вже близько десяти років намагається налагодити серійне виробництво стратегічних бомбардувальників Ту-160М, проте темпи випуску залишаються значно нижчими за початкові очікування. Про труднощі відновлення виробництва на Казанському авіаційному заводі пише Defense Romania.

Ту-160М. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, головною проблемою стало не так проектування модернізованого літака, як відновлення виробничих ланцюжків та обладнання, частина якого тривалий час не використовувалася. Для випуску великих титанових елементів конструкції підприємству довелося повертати до ладу важкі установки електронно-променевого зварювання та вакуумні печі.

Зовні Ту-160М нагадує радянський літак, проте, як стверджують представники російської авіаційної промисловості, близько 80% його систем зазнали змін. Модернізація торкнулася електроніку, навігації, радіоелектронної боротьби та управління озброєнням. Також бомбардувальник отримав удосконалені двигуни НК-32.

Але технічне оновлення не усунула виробничих проблем. DefenseRomania пов'язує затримки з корупційними розслідуваннями, зривом термінів модернізації цехів та труднощами з постачанням обладнання. Додатковою перешкодою стали санкції, що обмежили доступ Росії до низки західних технологій та електронних компонентів.

Програму поновлення виробництва запустили у 2016 році, розраховуючи завершити оновлення заводських потужностей до 2020-го. Однак, за даними публікації, модернізація затяглася, а початкові плани випуску 50 літаків змінилися контрактом на десять машин на 2018-2027 роки.

Перший Ту-160М, зібраний з нуля після розпаду СРСР, здійснив політ у січні 2022 року. Строки наступних поставок неодноразово переносилися. За твердженням видання, до кінця 2025 року офіційно було прийнято лише двох бомбардувальників, причому не було ясно, чи були вони повністю новими літаками чи модернізованими машинами на базі старих корпусів.

Зараз завод, за оцінкою авторів матеріалу, здатний випускати не більше одного-двох бомбардувальників на рік. Дефіцит кваліфікованих інженерів та робітників, а також уразливість літаків на аеродромах ускладнюють перспективи швидкого нарощування стратегічної авіації Росії.

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