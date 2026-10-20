logo_ukra

BTC/USD

83194

ETH/USD

2470.49

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Справжня катастрофа для Путіна: чому Кремль не може налагодити випуск Ту-160М
commentss НОВИНИ Всі новини

Справжня катастрофа для Путіна: чому Кремль не може налагодити випуск Ту-160М

Москва розраховувала відновити виробництво стратегічних бомбардувальників ще кілька років тому, але корупційні справи, дефіцит фахівців та проблеми з комплектуючими продовжують зривати плани

20 жовтня 2026, 14:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія вже близько десяти років намагається налагодити серійне виробництво стратегічних бомбардувальників Ту-160М, проте темпи випуску залишаються значно нижчими за початкові очікування. Про труднощі відновлення виробництва на Казанському авіаційному заводі пише Defense Romania.

Справжня катастрофа для Путіна: чому Кремль не може налагодити випуск Ту-160М

Ту-160М. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, головною проблемою стало не так проектування модернізованого літака, як відновлення виробничих ланцюжків та обладнання, частина якого тривалий час не використовувалася. Для випуску великих титанових елементів конструкції підприємству довелося повертати до ладу важкі установки електронно-променевого зварювання та вакуумні печі.

Зовні Ту-160М нагадує радянський літак, проте, як стверджують представники російської авіаційної промисловості, близько 80% його систем зазнали змін. Модернізація торкнулася електроніку, навігації, радіоелектронної боротьби та управління озброєнням. Також бомбардувальник отримав удосконалені двигуни НК-32.

Але технічне оновлення не усунула виробничих проблем. DefenseRomania пов'язує затримки з корупційними розслідуваннями, зривом термінів модернізації цехів та труднощами з постачанням обладнання. Додатковою перешкодою стали санкції, що обмежили доступ Росії до низки західних технологій та електронних компонентів.

Програму поновлення виробництва запустили у 2016 році, розраховуючи завершити оновлення заводських потужностей до 2020-го. Однак, за даними публікації, модернізація затяглася, а початкові плани випуску 50 літаків змінилися контрактом на десять машин на 2018-2027 роки.

Перший Ту-160М, зібраний з нуля після розпаду СРСР, здійснив політ у січні 2022 року. Строки наступних поставок неодноразово переносилися. За твердженням видання, до кінця 2025 року офіційно було прийнято лише двох бомбардувальників, причому не було ясно, чи були вони повністю новими літаками чи модернізованими машинами на базі старих корпусів.

Зараз завод, за оцінкою авторів матеріалу, здатний випускати не більше одного-двох бомбардувальників на рік. Дефіцит кваліфікованих інженерів та робітників, а також уразливість літаків на аеродромах ускладнюють перспективи швидкого нарощування стратегічної авіації Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль чекає на Віткоффа: які сигнали Путін хоче отримати від США по Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.defenseromania.ro/de-la-50-de-aeronave-tu-160m-promise-la-un-contract-pentru-10-dosarele-de-coruptie-si-blocajele-industriale-din-spatele-flotei-de-avioane-strategice-a-rusiei_651093.html
Теги:

Новини

Всі новини