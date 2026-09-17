Російські винищувачі Су-27 піднялися у повітря після виявлення кількох повітряних цілей над Чорним морем у районі тимчасово окупованого Криму. Про це заявило Міністерство оборони Росії, повідомляє російське видання SHOT.

Російський Су-27. Фото: з відкритих джерел

За версією російського відомства системи контролю повітряного простору виявили об'єкти, які наближалися до російського кордону. Для їх ідентифікації та запобігання можливому порушенню кордону в повітря було піднято два Су-27, які перебували на бойовому чергуванні у складі сил протиповітряної оборони.

У російському Міноборони стверджують, що екіпажі винищувачів визначили повітряні цілі як стратегічний розвідувальний літак RC-135 та два винищувачі Typhoon. За версією Москви, всі три повітряні судна належали британським ВПС.

Російська сторона заявила, що після наближення Су-27 іноземні літаки відійшли від державного кордону РФ. Москва стверджує, що порушення повітряного простору Росії не відбулося.

У російському оборонному відомстві також заявили, що політ Су-27 виконувався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору над нейтральними водами.

При цьому важливо враховувати, що інформація про склад групи літаків та обставини її перехоплення на даний момент походить від російської сторони. Незалежного підтвердження цих деталей у поданому повідомленні немає.

Подібні епізоди в Чорному морі вже ставали предметом підвищеної уваги через регулярні польоти військової авіації країн НАТО в міжнародному повітряному просторі поблизу Криму. У минулому фіксувалися і серйозніші інциденти. Зокрема, 2023 року російський Су-27 здійснив небезпечне зближення з британським розвідувальним RC-135 над Чорним морем; тоді інцидент спричинив міжнародний резонанс.

Нинішній епізод, згідно з російською версією, завершився без порушення кордону та без застосування зброї.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Російська Федерація продовжує використовувати міжнародні майданчики для поширення агресивної риторики, ядерного шантажу та висування ультиматумів світовій спільноті. На цей раз інструментом пропаганди став виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова перед молодіжною аудиторією, де він намітив бачення Москвою майбутнього світоустрою крізь призму війни проти України.



