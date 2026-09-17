logo_ukra

BTC/USD

76526

ETH/USD

2462.55

USD/UAH

44.66

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Су-27 підняли назустріч британським літакам над Чорним морем: що заявили у Москві
commentss НОВИНИ Всі новини

Су-27 підняли назустріч британським літакам над Чорним морем: що заявили у Москві

Російське Міноборони стверджує, що виявило три британські військові літаки біля узбережжя окупованого Криму. У Лондоні на момент публікації ці заяви не підтверджували

17 вересня 2026, 14:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські винищувачі Су-27 піднялися у повітря після виявлення кількох повітряних цілей над Чорним морем у районі тимчасово окупованого Криму. Про це заявило Міністерство оборони Росії, повідомляє російське видання SHOT.

Су-27 підняли назустріч британським літакам над Чорним морем: що заявили у Москві

Російський Су-27. Фото: з відкритих джерел

За версією російського відомства системи контролю повітряного простору виявили об'єкти, які наближалися до російського кордону. Для їх ідентифікації та запобігання можливому порушенню кордону в повітря було піднято два Су-27, які перебували на бойовому чергуванні у складі сил протиповітряної оборони.

У російському Міноборони стверджують, що екіпажі винищувачів визначили повітряні цілі як стратегічний розвідувальний літак RC-135 та два винищувачі Typhoon. За версією Москви, всі три повітряні судна належали британським ВПС.

Російська сторона заявила, що після наближення Су-27 іноземні літаки відійшли від державного кордону РФ. Москва стверджує, що порушення повітряного простору Росії не відбулося.

У російському оборонному відомстві також заявили, що політ Су-27 виконувався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору над нейтральними водами.

При цьому важливо враховувати, що інформація про склад групи літаків та обставини її перехоплення на даний момент походить від російської сторони. Незалежного підтвердження цих деталей у поданому повідомленні немає.

Подібні епізоди в Чорному морі вже ставали предметом підвищеної уваги через регулярні польоти військової авіації країн НАТО в міжнародному повітряному просторі поблизу Криму. У минулому фіксувалися і серйозніші інциденти. Зокрема, 2023 року російський Су-27 здійснив небезпечне зближення з британським розвідувальним RC-135 над Чорним морем; тоді інцидент спричинив міжнародний резонанс.

Нинішній епізод, згідно з російською версією, завершився без порушення кордону та без застосування зброї.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Російська Федерація продовжує використовувати міжнародні майданчики для поширення агресивної риторики, ядерного шантажу та висування ультиматумів світовій спільноті. На цей раз інструментом пропаганди став виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова перед молодіжною аудиторією, де він намітив бачення Москвою майбутнього світоустрою крізь призму війни проти України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини